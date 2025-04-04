Услуги на расчистку берегов самарских рек подорожали на 4 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который очистит берега рек Волга, Самара, Татьянка и прочих водных объектов и организует централизованный сброс и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения (установит бункеры-накопители на Волге).

Начальная цена контракта на 2025 год — 22 млн рублей. Победитель торгов определится после 15 апреля. Он должен приступить к работе с 20 мая, а закончить 30 сентября на правом берегу Волги и 31 октября — на левом берегу.

Согласно техзаданию, нужно установить 19 сборно-разборных контейнерных площадок на правом берегу реки Волги и островах. Также планируется задействовать 115 контейнеров объемом 0,25 м³, а также 30 металлических контейнеров объемом 1,1 м³ для укомплектования мест накопления мусора от уборки территории на левом берегу Волги.

Напомним, годом ранее стоимость аналогичного контракта составляла 18 млн рублей. Победителем торгов тогда стало ООО "Гранд Дил". Эта компания осваивала подряды в 2023 и 2024 гг.