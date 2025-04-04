Услуги на расчистку берегов самарских рек подорожали на 4 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который очистит берега рек Волга, Самара, Татьянка и прочих водных объектов и организует централизованный сброс и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения (установит бункеры-накопители на Волге).
Начальная цена контракта на 2025 год — 22 млн рублей. Победитель торгов определится после 15 апреля. Он должен приступить к работе с 20 мая, а закончить 30 сентября на правом берегу Волги и 31 октября — на левом берегу.
Согласно техзаданию, нужно установить 19 сборно-разборных контейнерных площадок на правом берегу реки Волги и островах. Также планируется задействовать 115 контейнеров объемом 0,25 м³, а также 30 металлических контейнеров объемом 1,1 м³ для укомплектования мест накопления мусора от уборки территории на левом берегу Волги.
Напомним, годом ранее стоимость аналогичного контракта составляла 18 млн рублей. Победителем торгов тогда стало ООО "Гранд Дил". Эта компания осваивала подряды в 2023 и 2024 гг.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.