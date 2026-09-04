Строительство образовательного центра началось в Федоровке

В микрорайоне Федоровка городского округа Тольятти началось строительство нового образовательного центра на ул. Ингельберга, 52. Сейчас на площадке завершаются земляные работы и начато устройство фундамента будущего здания.

Следующим этапом станет возведение основных конструкций здания.

Образовательный центр появится на месте бывшей аварийной школы. После ее закрытия в микрорайоне почти восемь лет не было собственного школьного здания, и детям приходилось посещать образовательные учреждения в других районах Тольятти. Новый объект позволит вернуть школу в Федоровку и создать здесь единое образовательное пространство для детей дошкольного и школьного возраста.

"Центр будет в шаговой доступности для жителей микрорайона. И это принципиально важно. Люди давно ждали такого решения. О развитии образовательной инфраструктуры, ее доступности говорят и наказы граждан, которые вошли в Народную программу", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Центр рассчитан на 317 детей: 198 мест предусмотрено для учащихся школы и еще 119 для воспитанников детского сада. Учебные пространства разместятся в двух смежных блоках высотой три и четыре этажа. Такое решение позволит разделить потоки школьников и дошкольников и создать необходимые условия для каждой возрастной группы.

Проект предусматривает не только учебные помещения. В составе комплекса будет отдельный спортивный блок с беговой дорожкой, площадками для баскетбола, волейбола и хоккея, зоной тренажеров и местом для занятий гимнастикой. Территория вокруг образовательного центра будет благоустроена, здесь также появятся современные игровые и спортивные площадки.

При реализации проекта внимание уделяется не только срокам и качеству строительства, но и тому, насколько будущий центр будет отвечать требованиям безопасности, доступности и комфорта для детей.

Финансирование строительства ведется за счет областного бюджета. Ввод образовательного центра в эксплуатацию запланирован на 2027 год. После завершения всех работ объект будет передан в ведение министерства образования Самарской области.