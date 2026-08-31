В Тольятти Центральная площадь приобретает новые очертания

В Тольятти продолжается масштабное преображение Центральной площади. Сделать территорию комфортной, красивой и удобной для горожан поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Новое пространство призвано стать точкой притяжения для жителей и гостей города, объединяя зоны отдыха, прогулок и проведения массовых культурных событий.
Общая площадь объекта благоустройства — 2,5 Га. В настоящее время на площади полностью завершены монолитные работы по устройству фонтана, амфитеатра и тоннеля, а также прокладка основных инженерных сетей. Завершена облицовка чаши фонтана и ручья гранитной плиткой. В полном объеме выполнена геопластика территории, а также активно ведутся работы по озеленению: высажены крупномерные деревья, кустарники и уложен рулонный газон.
"Сердцем" общественного пространства станет плоскостной фонтан. Его конструкция уже неоднократно проходила тестовые запуски. Максимальная высота струй достигает 20 метров, а уникальная система проецирования позволит транслировать на водный экран светомузыкальные и лазерные шоу с анимацией и изображениями.
На территории также оборудуется просторная площадка для проведения городских и региональных мероприятий, концертов и фестивалей со сборно-разборной сценой. В прилегающем сквере будут установлены парковые качели, две детские площадки для разных возрастных групп, малые архитектурные формы, музыкальное оборудование. Для комфорта посетителей предусмотрены санузел, остановочный павильон и зона для парковки.
"Есть такой момент на стройке, когда еще не финал, но ты уже понимаешь — получилось. Сейчас именно такой момент на Центральной площади Тольятти. Виден масштаб и логика пространства, можно в целом прочитать, каким будет итоговое благоустройство. Впереди — завершение работ по озеленению, монтаж малых архитектурных форм, освещения, детских игровых комплексов и финальные работы по покрытиям", — рассказал руководитель генеральной подрядной организации по благоустройству объекта ООО "БЕРСО" Леонид Бойничев.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.