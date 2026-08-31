За оскорбления и нападение на полицейского самарский дебошир оштрафован на 150 тысяч

В Советском районе Самары в парке культуры и отдыха им. 30‑летия Победы мужчина устроил дебош. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, самарец громко бранился, грубо нарушая общественный порядок, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Когда на место прибыли сотрудники полиции и потребовали прекратить противоправные действия, мужчина не только проигнорировал законные требования, но и повел себя агрессивно: он осыпал одного из правоохранителей оскорблениями, а затем дважды ударил его рукой в плечо.

Советский районный суд Самары признал гражданина виновным в оскорблении представителя власти и применении к нему насилия. С учетом совокупности преступлений суд назначил мужчине штраф в размере 150 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.