За оскорбления и нападение на полицейского самарский дебошир оштрафован на 150 тысяч

В Советском районе Самары в парке культуры и отдыха им. 30‑летия Победы мужчина устроил дебош. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, самарец громко бранился, грубо нарушая общественный порядок, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Когда на место прибыли сотрудники полиции и потребовали прекратить противоправные действия, мужчина не только проигнорировал законные требования, но и повел себя агрессивно: он осыпал одного из правоохранителей оскорблениями, а затем дважды ударил его рукой в плечо.
Советский районный суд Самары признал гражданина виновным в оскорблении представителя власти и применении к нему насилия. С учетом совокупности преступлений суд назначил мужчине штраф в размере 150 тыс. рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!