В Самаре судоводителя оштрафовали за перевозку пассажиров без лицензии

В июле в Октябрьском районе Самары на Волге владелец маломерного судна "Волжанка‑57" оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, не имея необходимой лицензии. Такая деятельность могла создать угрозу жизни и здоровью людей на борту, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
По итогам разбирательства мировой судья судебного участка № 29 Октябрьского судебного района Самары привлек судоводителя к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.
Нарушителю назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!