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Происшествия

В Самаре судоводителя оштрафовали за перевозку пассажиров без лицензии

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле в Октябрьском районе Самары на Волге владелец маломерного судна "Волжанка‑57" оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, не имея необходимой лицензии. Такая деятельность могла создать угрозу жизни и здоровью людей на борту, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Фото: Анна Вырина

По итогам разбирательства мировой судья судебного участка № 29 Октябрьского судебного района Самары привлек судоводителя к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

Нарушителю назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

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