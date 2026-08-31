В Самаре судоводителя оштрафовали за перевозку пассажиров без лицензии

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В июле в Октябрьском районе Самары на Волге владелец маломерного судна "Волжанка‑57" оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, не имея необходимой лицензии. Такая деятельность могла создать угрозу жизни и здоровью людей на борту, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Фото: Анна Вырина