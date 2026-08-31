Взнос на капремонт в Самарской области предложили увеличить на 10%

В 2027 г. взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов в Самарской области может вырасти на 10%. Это следует из проекта постановления облправительства, размещенного для публичного обсуждения.

Документ предусматривает, что с 1 января минимальный размер взноса для жителей домов до пяти этажей включительно составит 13,12 руб. (сейчас 11,93 руб.), а для домов от шести этажей и выше 15,1 руб. (сейчас 13,73 руб.).

Из приложенных материалов следует, что, если не изменить размер взноса, то выпадающие доходы Фонда капремонта составят 717,5 млн рублей. Их придется компенсировать из областного бюджета.

Также в пояснительной записке к проекту постановления указывается, что реально необходимый размер взноса на 2027 г. согласно расчетам ООО "Центр по ценообразованию в строительстве" составляет 16,41 руб. для МКД до пяти этажей и 16,38 руб. для МКД от шести этажей и выше. Его скорректировали с учетом оценки доступности взноса для населения.

Предложения заинтересованных лиц принимаются с 1 по 10 сентября по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 А, а также по адресу электронной ‎ почты: VolskayaTS@samregion.ru.

Напомним, в 2026 г. размер взноса увеличился на 38,3%.