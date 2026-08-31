Взнос на капремонт в Самарской области предложили увеличить на 10%

В 2027 г. взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов в Самарской области может вырасти на 10%. Это следует из проекта постановления облправительства, размещенного для публичного обсуждения.
Документ предусматривает, что с 1 января минимальный размер взноса для жителей домов до пяти этажей включительно составит 13,12 руб. (сейчас 11,93 руб.), а для домов от шести этажей и выше 15,1 руб. (сейчас 13,73 руб.).
Из приложенных материалов следует, что, если не изменить размер взноса, то выпадающие доходы Фонда капремонта составят 717,5 млн рублей. Их придется компенсировать из областного бюджета.
Также в пояснительной записке к проекту постановления указывается, что реально необходимый размер взноса на 2027 г. согласно расчетам ООО "Центр по ценообразованию в строительстве" составляет 16,41 руб. для МКД до пяти этажей и 16,38 руб. для МКД от шести этажей и выше. Его скорректировали с учетом оценки доступности взноса для населения.
Предложения заинтересованных лиц принимаются с 1 по 10 сентября по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 А, а также по адресу электронной почты: VolskayaTS@samregion.ru.
Напомним, в 2026 г. размер взноса увеличился на 38,3%.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.