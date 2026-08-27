В регионе обновили 125 придомовых и общественных территорий

В Самарской области продолжается обновление общественных пространств в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Новый облик уже получили 125 объектов благоустройства: 55 общественных территорий и 70 дворовых пространств.

Работы уже завершены в городе Жигулёвске, а также в населённых пунктах Алексеевка, Исаклы, Глушицкий, Новое Усманово, Красноармейское, Ленинское, Пестравка, Приволжье, Суходол, Варламово, Шигоны, Екатериновка, Черновка, Алькино, Ильмень, Рамено, Новая Рачейка, Богдановка и на железнодорожной станции Звезда.

Среди реализованных проектов — 13 парков и скверов, 12 пешеходных зон, 4 детские и 1 спортивная площадка, а также территории, прилегающие к значимым общественным объектам. Среди ярких примеров — смотровая площадка на берегу Волги в Приволжье, универсальная детско-спортивная площадка "Для всех" в микрорайоне В-1 Жигулёвска, набережная у сквера "Молодёжный" в Обшаровке, скейт-парк в Рощинском (у ГБОУ СОШ "Образовательный центр") и первый этап благоустройства "СВОЕЙ территории" на улице Советской в посёлке Варламово.

В ближайшее время работы завершатся ещё на 44 общественных территориях — их готовность превышает 80%.

Работы по благоустройству дворовых территорий уже завершены в Жигулёвске, Сызрани, Безенчуке, Рощинском, Пестравке, Сергиевске, Суходоле, посёлках Междуреченск-2 и Варламово-1 (Сызранский район), а также в посёлке Пионерский Шигонского района. Завершается благоустройство дворов в Самаре, Кинеле, Новокуйбышевске и Похвистнево.

Благоустройство общественных территорий в Самарской области стало возможным благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализация которого ведётся с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.

Всего с 2019 по 2025 год в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области было благоустроено 1041 общественное пространство и 1940 дворовых территорий. А в 2026 году в регионе благоустроят более 230 объектов: 131 общественную территорию и 102 двора.

Дополнительно в этом году в Самарской области создаются 4 новых объекта благоустройства, которые стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

— аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;

— новая интерпретация сквера "Голубые ели" в Новокуйбышевске;

— благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (1-й этап) в Чапаевске;

— аллея мечты. Благоустройство по ул. Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви (1-й этап) в Октябрьске.