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ЖКХ и благоустройство Общество

Соглашение о ценовой зоне в действии: "Т Плюс" обновляет теплосетевую инфраструктуру Сызрани

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Юго-Западном районе города состоялось выездное совещание под руководством мэра Сызрани Сергея Володченкова. Участники обсудили ход подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, а также осмотрели участки ремонтов распределительных и магистральных теплосетей города.

На проспекте 50 лет Октября "Т Плюс" меняет почти 200 метров теплотрассы, которая обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома и социальные объекты первого микрорайона Юго-Западной части города. Решение о замене этого участка коммуникаций было принято по результатам проверки теплосети роботизированным комплексом.

"Это сложный объект, так как трубопровод проложен на глубине 5 метров. Здесь песчаный грунт, поэтому для обеспечения безопасности ремонтного персонала приняты дополнительные меры, смонтированы подпорные стенки", — рассказал директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Вблизи улиц Промышленная и Жукова энергетики меняют 216 метров теплосети. От этого участка зависит теплоснабжение посёлков Елизарово, Строитель, Образцовской площадки и части жилых районов Юго-Запада города. Здесь проведены земляные работы, смонтировано 196 метров трубопровода, выполнен ремонт железобетонных опор.

"Провести такой масштабный объём обновления системы теплоснабжения стало возможно благодаря соглашению о переходе города в ценовую зону теплоснабжения, которое мы подписали с компанией "Т Плюс", — сообщил глава Сызрани Сергей Володченков.

На всех объектах энергетики используют современные трубы в заводской изоляции из пенополиуретана, которая обеспечивает надёжную защиту от коррозии и снижает теплопотери. Кроме того, на трубах установлена система оперативного дистанционного контроля, позволяющая отслеживать состояние коммуникаций в режиме реального времени, а значит оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Работы по замене инженерных систем и восстановлению благоустройства энергетики планируют завершить к середине сентября.

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