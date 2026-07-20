В Самаре около 900 домов могут передать под управление тольяттинской компании

В Самаре около 900 многоквартирных домов включили в перечень объектов, которые могут перейти во временное управление управляющей организации из-за отсутствия в системе ГИС ЖКХ сведений о выбранном способе управления. При этом у жителей и представителей Союза председателей МКД Самарской области возникли вопросы не только к корректности данных в государственных системах, но и к тому, почему обслуживать так называемые "проблемные" дома должна именно тольяттинская ООО УК "КИТ". В ситуации разбирался корреспондент Волга Ньюс.

Речь идет примерно о 10% многоквартирного фонда города. Информация о ситуации прозвучала после встречи руководства Государственной жилищной инспекции Самарской области с представителями ООО УК "КИТ" и Союза председателей МКД региона, которая прошла 15 июля.

Поводом для совещания стало несогласие жителей двух домов — по адресам: улица Осипенко, 38 и улица 22 Партсъезда, 198 — с передачей объектов во временное управление ООО УК "КИТ".

900 домов попали в список из-за отсутствия данных в ГИС ЖКХ

По информации участников встречи, в Государственной жилищной инспекции сформирован список из около 900 многоквартирных домов, по которым в федеральной системе ГИС ЖКХ отсутствует информация о выбранном способе управления.

Такие дома были признаны объектами без подтвержденной формы управления и начали передаваться во временное управление.

Основанием для этого стало распоряжение департамента городского хозяйства и экологии Самары, а также решения Государственной жилищной инспекции.

При этом представители Союза председателей МКД заявляют, что часть домов могла попасть в этот перечень ошибочно. По их словам, сведения о способе управления у ряда объектов имеются, а проблема могла возникнуть из-за технических ошибок при работе с системой ГИС ЖКХ.

Один дом вернут под управление ТСЖ

Одним из спорных объектов стал дом по адресу: улица Осипенко, 38.

Во время встречи представители ГЖИ сообщили, что объект оказался в перечне домов без подтвержденного способа управления из-за технической ошибки. Инспекция пообещала исправить данные, после чего дом должен быть возвращен под управление ТСЖ.

Другой остается ситуация с домом на улице 22 Партсъезда, 198. По информации участников встречи, он продолжает находиться под управлением временной управляющей организации до проведения общего собрания собственников по выбору способа управления.

В ГЖИ пояснили, что причиной стали недочеты при работе с информацией в системе ГИС ЖКХ.

Какие дома передали УК "КИТ"

По данным представителей Союза председателей МКД, в настоящее время под управление ООО УК "КИТ" перешло около 20 домов.

В список, по их информации, вошли:

ЖК "Портал Билдинг" на улице Осипенко, 126 (в статусе ТСН с 2019 года);

дом на улице 22 Партсъезда, 198 (ТСЖ действует около 17 лет);

дома ТСЖ на Волжском шоссе, 115 и 121;

одиннадцать домов ЖК "Рассвет" (по информации представителей Союза, ГЖИ не включила эти дома в лицензию УК "Рассвет");

дом ТСЖ "Оникс" на улице Потапова, 78;

дом на улице Ново-Садовой, 164А.

Жители ряда этих домов выступили против передачи обслуживания другой управляющей организации.

Жители заявляют, что их дома не являются бесхозными

После появления информации о передаче домов во временное управление в социальных сетях появились обращения собственников.

Так, в соцсети ВК жители ТСЖ на Волжском шоссе, 115 заявили, что их товарищество работает много лет, ведет отчетность и самостоятельно занимается управлением домом.

"Мы — самостоятельное юридическое лицо, мы платили налоги, сдавали отчетность, управляли своим имуществом в интересах жителей, и у нас никогда не было вопросов к своей легитимности", — говорится в обращении жителей.

Собственники считают, что заявления об отсутствии выбранного способа управления не соответствуют действительности, а передача домов сторонней компании требует дополнительного объяснения.

Как ООО УК "КИТ" получила право обслуживать дома

Главный вопрос, который возник у жителей и представителей Союза председателей МКД, касается выбора временной управляющей организации.

Согласно открытым данным ЕГРЮЛ, ООО УК "КИТ" зарегистрировано в Тольятти 7 ноября 2025 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

С мая 2026 года руководителем организации является Анастасия Мухамадиева. На сайте Думы Тольятти она указана как помощник депутата городской думы Дмитрия Лавруся.

При этом ООО УК "КИТ" не входит в десятку крупнейших управляющих организаций Самарской области по версии региональной ГЖИ.

Несмотря на это, именно эта компания получила возможность обслуживать дома, которые были включены в список объектов без подтвержденного способа управления.

В связи с этим остается открытым вопрос: каким образом ООО УК "КИТ", не входящее в число крупнейших управляющих организаций региона, было определено в качестве временной управляющей компании для "проблемных" домов?

Кто и по каким критериям принимал решение о выборе именно этой организации? Проводился ли отбор среди других управляющих компаний? Учитывались ли при этом опыт работы организаций, наличие специалистов и возможность обслуживать значительное количество домов?

Эксперт: временное управление возможно только при отсутствии реализованного способа управления

Эксперт в сфере ЖКХ Виктор Часовских пояснил, что сама процедура передачи домов во временное управление может быть законной, если собственники не выбрали способ управления домом либо выбранный способ фактически не реализован или открытый конкурс по назначению УК — не состоялся.

"Нужно разделять два понятия: выбор способа управления и его реализацию. Собственники могут провести общее собрание и выбрать, например, ТСЖ или управляющую организацию, но необходимо также выполнить все последующие действия — заключить договоры и обеспечить фактическое управление домом. Если этого не произошло, считается, что способ управления не реализован", — отметил эксперт.

По его словам, в такой ситуации орган местного самоуправления проводит конкурс по выбору управляющей организации. Если конкурс не состоялся, может быть назначена временная управляющая компания — до момента, пока собственники не выберут новый способ управления или не реализуют уже выбранный.

Часовских отметил, что одной из причин подобных споров может быть отсутствие или некорректное отображение сведений в ГИС ЖКХ.

"Если собственники выбрали ТСЖ или ТСН, информация об этом должна быть внесена в систему. После проведения собрания протокол передается в Государственную жилищную инспекцию, которая вносит сведения в ГИС ЖКХ. Если информация отсутствует, формально может считаться, что способ управления не выбран", — пояснил эксперт.

Отдельно Виктор Часовских рассказал о порядке выбора временной управляющей организации. По его словам, компания должна иметь лицензию и быть включена в специальный реестр организаций органа местного самоуправления, готовых принять дома во временное управление.

"Орган местного самоуправления выбирает управляющую организацию из этого перечня. При этом действует принцип: дома передаются той компании, у которой меньше всего домов находится в управлении", — отметил эксперт.

По мнению Часовских, ключевым вопросом в подобных ситуациях остается не сам факт назначения временной управляющей организации, а соблюдение принципа — дом не может оставаться без управления, он должен обслуживаться постоянно.

Наталья Пристенкова: передача большого числа домов одной временной УК вызывает вопросы

Автор телеграм-канала "Коммунальный опер" Наталья Пристенкова отмечает, что сама процедура передачи домов во временное управление предусмотрена федеральным законодательством и применяется в случаях, когда многоквартирный дом остается без выбранного или реализованного способа управления. Однако, по ее словам, на практике возникает множество вопросов, связанных как с процедурой передачи, так и с выбором временной управляющей организации.

"У Государственной жилищной инспекции есть определенный перечень временных управляющих компаний, которым могут передаваться дома. Но по каким критериям формируется этот перечень и почему выбор делается в пользу той или иной организации, публично не объясняется. Именно это, на мой взгляд, и становится одной из причин недоверия со стороны жителей", — считает эксперт.

Пристенкова обращает внимание, что собственники могут вернуть дом под управление выбранной ими организации, однако сделать это на практике непросто.

"Сегодня для смены способа управления необходимо провести общее собрание, соблюсти все требования законодательства, предоставить необходимые сведения, в том числе данные собственников, а также своевременно разместить документы в ГИС ЖКХ. Любые нарушения процедуры могут стать основанием для отказа", — пояснила она.

По мнению эксперта, передача большого количества домов одной временной управляющей организации — не лучшая практика.

"Если уж возникает необходимость назначать временную УК, делать это нужно постепенно и после диалога с жителями. Кроме того, такие дома логичнее передавать профессиональным управляющим компаниям с понятной репутацией и опытом работы, а собственникам следует предоставить возможность выбора. Только такой подход способен повысить доверие к процедуре и обеспечить качественное управление домами", — подчеркнула Пристенкова.

Алексей Сорокин: технические ошибки не должны становиться основанием для смены управления

Член регионального штаба Народного фронта Самарской области, председатель правления ТСЖ "Триера" Алексей Сорокин считает, что ситуация с возможной передачей домов во временное управление вызывает серьезные вопросы.

"Одно дело, когда управляющая организация действительно не выполняет требования законодательства, некачественно обслуживает жилой фонд и на нее поступают обоснованные жалобы жителей. Но совсем другое — когда причиной передачи дома становится отсутствие каких-либо сведений в ГИС ЖКХ или техническая ошибка. Если ТСЖ годами успешно управляет домом, подобная ситуация выглядит, мягко говоря, странно", — отметил он.

По мнению Сорокина, прежде чем принимать решение о передаче дома другой организации, необходимо проверить, действительно ли отсутствует способ управления, а не ограничиваться формальной проверкой сведений в информационной системе.

"Если у Государственной жилищной инспекции возникают вопросы к размещенной информации, логично сначала связаться с председателем ТСЖ или ТСН, привлечь администрацию района, перепроверить данные и предоставить возможность устранить технические недочеты. Такой механизм выглядит гораздо более разумным, чем сразу передавать дом сторонней управляющей компании", — считает эксперт.

Отдельно Сорокин обратил внимание на отсутствие, по его мнению, достаточной прозрачности при выборе временной управляющей организации.

"Мне неизвестно, по каким критериям определяются компании, которым передают такие дома. Я не видел публичной информации о порядке отбора, поэтому говорить о прозрачности процедуры пока сложно", — сказал он.

Председателям ТСЖ и ТСН Сорокин рекомендует регулярно проверять сведения о своих домах в ГИС ЖКХ, удостоверяться, что в системе размещены все обязательные документы, подтверждающие выбранный способ управления, и сохранять подтверждение опубликованных данных.

"Но даже если каких-то сведений не хватает, это не должно автоматически становиться основанием для смены управления домом. Гораздо правильнее сначала уведомить ТСЖ, дать возможность устранить недочеты и только после этого принимать какие-либо решения", — подчеркнул Сорокин.

Юрист считает необходимой проверку ситуации

Юрист Андрей Мирский считает, что произошедшее требует дополнительного изучения. По его мнению, проблема может быть связана с некорректной работой с информацией в системе хранения данных Государственной жилищной инспекции.

"Сложившаяся ситуация — следствие бесконтрольного доступа к системе хранения информации в Государственной жилищной инспекции, где практически любой сотрудник может скорректировать данные о ТСЖ и ТСН, подогнав под нарушение", — считает эксперт.

Он полагает, что необходимо установить, каким образом менялись сведения о домах и кто принимал решения, ставшие основанием для передачи объектов во временное управление.

По словам Мирского, жители и представители управляющих организаций намерены обращаться в правоохранительные органы и органы власти с просьбой разобраться в ситуации.

Союз председателей МКД рекомендует проверить данные

Представители Союза председателей МКД рекомендуют руководителям ТСЖ и ТСН проверить наличие информации о способе управления их домами в системе ГИС ЖКХ.

Также необходимо убедиться в наличии протоколов о выборе формы управления и сохранить подтверждение размещенных сведений — сделать скриншоты информации из системы.

Общественники считают, что ситуация показала необходимость более внимательной работы с данными в государственных информационных системах.

Кроме того, представители Союза обращают внимание на порядок уведомления жителей о назначении временной управляющей организации.

По их мнению, собственники должны получать письменное уведомление в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения. В документе должны быть указаны не только факт назначения временной УК, но и условия договора управления.

В Государственной жилищной инспекции заявили о готовности дополнительно проработать список домов, чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем.

В Государственную жилищную инспекцию также был отправлен официальный запрос от Волга Ньюс, редакция следит за развитием ситуации.