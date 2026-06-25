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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" заменит 1,5 км теплосетей на улице Николая Панова в Самаре

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самарских объектах реконструкции тепловых сетей "Т Плюс" состоялось выездное городское совещание по подготовке к зиме. В нём приняли участие глава Самары Иван Носков, директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов, технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин, а также представители профильных департаментов, коммунальных и подрядных организаций. Они посетили крупнейшие участки замены теплосетевых коммуникаций на улице Николая Панова (Октябрьский район) и на улице Солнечной (Промышленный район).

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

На обоих объектах выполнен демонтаж магистральных трубопроводов, идёт подготовка канала к укладке бетонного основания. Для сохранения горячего водоснабжения жителям близлежащих жилых домов, социальных учреждений и организаций энергетики смонтировали резервные линии. Участники мероприятия отметили, что все работы ведутся без задержек, а также положительно оценили синхронизацию работ энергетиков со сторонними организациями. Например, на улице Николая Панова параллельно идёт замена водовода.

"Участок теплосети на улице Николая Панова — один из крупнейших в эту ремонтную кампанию. Ранее мы выявляли здесь дефекты, в связи с чем было принято решение о реконструкции магистрального трубопровода. В ходе перекладки мы планируем заменить около 1,5 километра труб. Завершим перекладку в конце сентября, после чего приступим к восстановлению благоустройства. Эта работа позволит повысить надёжность теплоснабжения более 300 многоквартирных жилых домов областной столицы", — рассказал директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Для удобства горожан реконструкция на этом участке выполняется поэтапно, что позволит не перекрывать надолго движение транспорта. Тем не менее временных ограничений для автолюбителей не избежать. Жители района будут заранее проинформированы о схеме объезда следующего перекрытия. Сейчас она находится в разработке.

Всего в ходе ремонтной кампании специалистам "Т Плюс" предстоит обновить теплотрассы на 11 участках. В областной столице будет заменено около 50 км коммуникаций.

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