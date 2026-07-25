Срок гидравлических испытаний сетей от Привокзальной котельной продлили до 28 июля

Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной продлен до конца суток 28 июля, сообщает "Т Плюс". Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральных участках.
"При проверке тепловых сетей мы обнаружили 101 повреждение. Большую часть из них уже устранили, но во время дополнительного обследования с помощью робота-диагноста на пр. Карла Маркса выявили еще несколько дефектов. Ремонт проведем до конца дня 28 июля, и сразу после этого восстановим горячее водоснабжение в дома и социальные объекты Железнодорожного района", — уточнили в компании.
На ул. Скляренко диагностика роботизированным комплексом показала два слабых участка теплосети. Было принято решение заменить почти 100 метров теплотрассы — для повышения надежности теплоснабжения жителей
Октябрьского района. Работы еще идут, до 30 июля горячая вода будет отключена по адресам, указанным в карточках.
Получить актуальную информацию о возобновлении горячего водоснабжения по своему адресу можно в Тепловой справочной службе tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.