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ЖКХ и благоустройство Общество

Срок гидравлических испытаний сетей от Привокзальной котельной продлили до 28 июля

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной продлен до конца суток 28 июля, сообщает "Т Плюс". Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральных участках.

"При проверке тепловых сетей мы обнаружили 101 повреждение. Большую часть из них уже устранили, но во время дополнительного обследования с помощью робота-диагноста на пр. Карла Маркса выявили еще несколько дефектов. Ремонт проведем до конца дня 28 июля, и сразу после этого восстановим горячее водоснабжение в дома и социальные объекты Железнодорожного района", — уточнили в компании.

На ул. Скляренко диагностика роботизированным комплексом показала два слабых участка теплосети. Было принято решение заменить почти 100 метров теплотрассы — для повышения надежности теплоснабжения жителей

Октябрьского района. Работы еще идут, до 30 июля горячая вода будет отключена по адресам, указанным в карточках.

Получить актуальную информацию о возобновлении горячего водоснабжения по своему адресу можно в Тепловой справочной службе tss.tplusgroup.ru.

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