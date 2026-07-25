Срок гидравлических испытаний сетей от Привокзальной котельной продлили до 28 июля

Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной продлен до конца суток 28 июля, сообщает "Т Плюс". Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральных участках.

"При проверке тепловых сетей мы обнаружили 101 повреждение. Большую часть из них уже устранили, но во время дополнительного обследования с помощью робота-диагноста на пр. Карла Маркса выявили еще несколько дефектов. Ремонт проведем до конца дня 28 июля, и сразу после этого восстановим горячее водоснабжение в дома и социальные объекты Железнодорожного района", — уточнили в компании.

На ул. Скляренко диагностика роботизированным комплексом показала два слабых участка теплосети. Было принято решение заменить почти 100 метров теплотрассы — для повышения надежности теплоснабжения жителей

Октябрьского района. Работы еще идут, до 30 июля горячая вода будет отключена по адресам, указанным в карточках.

Получить актуальную информацию о возобновлении горячего водоснабжения по своему адресу можно в Тепловой справочной службе tss.tplusgroup.ru.