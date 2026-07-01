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ЖКХ и благоустройство Общество

Жительница Самарской области добилась перерасчета за услуги не работавшей УК

БОГАТОЕ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница с. Богатое добилась перерасчета за услуги управляющей компании, которые по факту не оказывались. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Самарской области.

Фото: Юлия Зиганшина

Как следует из материалов дела, изначально Мария П., живущая в многоквартирном доме по ул. Ленина, 15, от имени жильцов обратилась в региональную Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). В июле 2025 г. женщина сообщила, что ООО УК "Железнодорожная", которая должна была обслуживать дом с сентября 2024 г., к работе так и не приступила, акты выполненных работ представителю дома на подпись представлены не были.

При этом собственники МКД обращались в УК через приложение "Дом" по вопросу предоставления актов выполненных работ и оказанных услуг, но получили ответ, что все есть в ГИС ЖКХ. В системе же были опубликованы только отчеты с суммами затрат на содержание дома, без указания того, какие именно работы выполнены.

Госжилинспекция организовала проверку, по итогам которой выяснилось, что акты выполненных работ не подписаны собственниками. Кроме того, часть актов не содержала информации об объектах, на которых проводились работы. Правильно были оформлены только два акта проверки вентиляционных каналов, которые проводило ООО "Самарагаз".

Даже с учетом составленных с нарушениями актов в 2024 г. подтверждались расходы лишь на 18,4 тыс. рублей. По данным самой УК "Железнодорожная",  она потратила на содержание дома 65,9 тыс. рублей.

При этом отдельные акты составлялись на работы, которые должны были и без того оплачиваться из общего тарифа (сезонные осмотры, очистка кровли от наледи и проверка вентиляционных каналов).

В ГЖИ по итогам проверки посчитали расходы управляющей компании неподтвержденными, кроме части, направленной на проверку вентканалов. Инспекция в сентябре 2025 г. выдала предписание УК - провести перерасчет на сумму неоказанных услуг.

Поскольку предписание выполнено не было, Госжилинспекция в феврале 2026 г. обратилась в арбитражный суд. Иск был полностью удовлетворен.

Напомним, УК "Железнодорожная" получила в управление 58 домов в Богатом в 2024 г. по итогам конкурса, проведенного администрацией сельского поселения. Конкурс сопровождался скандалом -  жильцы МКД до его проведения выбирали непосредственный способ управления, однако выяснилось, что документы, необходимые для его осуществления, не были загружены в ГИС ЖКХ. Из-за этого и возникла необходимость назначить управляющую компанию, которой стала УК "Железнодорожная". Также собственники отказывались оплачивать квитанции, указывая, что работы по обслуживанию домов фактически не проводятся. К решению проблемы подключался Народный фронт.

ООО УК "Железнодорожная" было учреждено в 2016 году. Компания находится по адресу: Самара, ул. Елизарова, вл. 7. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб., баланс - 18 млн руб., выручка за 2025 г. 27,81 млн руб. (против 6 млн руб. в 2024 г.), чистая прибыль - 11,47 млн руб. (против убытка в 2,3 млн годом ранее). Владельцами компании выступают Владимир Брязу (40%) и Константин Машко (10%), еще 50% в уставном капитале принадлежит самому ООО. При этом УК "Железнодорожная" также выступает владельцем ООО УК "Кировская". Обе компании возглавляет Владимир Брязу.

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