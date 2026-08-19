Тольяттинцы, давшие взятку за "липовые" больничные, оштрафованы и лишены смартфонов

Прокуратура Комсомольского района Тольятти поддержала гособвинение по уголовным делам в отношении 40-летнего и 47-летнего местных жителей. Они признаны судом виновными по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Установлено, что в апреле и мае 2026 г. мужчины передали посреднику 4 тыс. руб. и 4,5 тыс. руб. за оформление электронных листов нетрудоспособности, на основании которых несколько дней не посещали свои рабочие места и трудовые обязанности не выполняли.

По результатам рассмотрения уголовных дел суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно, а также мобильные телефоны, используемые ими при совершении преступления, конфискованы в доход государства.

Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве и врача — взяткополучателя расследуется в отдельном производстве.