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Суды Происшествия

Глава группировки "Сиротинские" снова жалуется на следствие

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский областной суд снова поступила жалоба Игоря Сиротенко. Его подозревают в создании преступной группировки и других преступлениях.

Что именно не устроило предполагаемого лидера ОПГ — не раскрывается, но известно, что он опять жалуется на действия следствия. Ранее Сиротенко и его адвокаты уже обжаловали через суд возбуждение в отношении него уголовных дел — но безуспешно.

Напомним, Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко подавал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР — 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили в вину "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно. Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома. Согласно публикациям СМИ того времени, имело место предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку. 23 июля 2024 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко — их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные — О. В. Курдин, А. В. Махно, П. В. Алексеев, О. Е. Андриянов, Е. В. Морозов, А. В. Чигирев, В. С. Чичканов.

Связанные в Самарской области с Сиротенко фирмы недавно перешли в процесс ликвидации. 

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