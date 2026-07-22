В Самаре рассмотрят дело о мошенничестве с предложением медпомощи за 1,5 млн

Суд Советского района Самары рассмотрит уголовное дело Руслана Тюстева. По версии следствия, он решил нажиться на 1,5 млн, предложив "липовую" медпомощь.
По версии следствия, Тюстев встретился со знакомым И. на парковке ТЦ "Космопорт". Там Тюстев рассказал, что обладает хорошими связями в медицинской сфере. И готов помочь своему собеседнику получить квалифицированную медпомощь за 1,5 млн рублей. На самом же деле Тюстев никаких особых возможностей не имел, а просто, как считают следователи, хотел нажиться.
Потерпевший же Тюстеву верил и перечисли ему эти 1,5 млн разными платежами. В итоге никакой медпомощи не последовало. А вот Тюстев попал под уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).
Первое судебное заседание по делу назначено на 24 июля 2026 года в 11:00.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???