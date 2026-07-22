В Самаре рассмотрят дело о мошенничестве с предложением медпомощи за 1,5 млн

Суд Советского района Самары рассмотрит уголовное дело Руслана Тюстева. По версии следствия, он решил нажиться на 1,5 млн, предложив "липовую" медпомощь.

По версии следствия, Тюстев встретился со знакомым И. на парковке ТЦ "Космопорт". Там Тюстев рассказал, что обладает хорошими связями в медицинской сфере. И готов помочь своему собеседнику получить квалифицированную медпомощь за 1,5 млн рублей. На самом же деле Тюстев никаких особых возможностей не имел, а просто, как считают следователи, хотел нажиться.

Потерпевший же Тюстеву верил и перечисли ему эти 1,5 млн разными платежами. В итоге никакой медпомощи не последовало. А вот Тюстев попал под уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

Первое судебное заседание по делу назначено на года в 11:00.