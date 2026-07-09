Экс-начальник научно-исследовательской части Самарского университета получил три года колонии

Альберт Гареев, занимавший должность начальника научно-исследовательской части Самарского университета, выслушал приговор. Октябрьский районный суд Самары признал его виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество, приговорив к трем годам колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.
Также Гареев лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере образования, сроком на три года.
Напомним, гособвинение запрашивало для Альберта Гареева восемь лет колонии.
Вместе с Гареевым под уголовное преследование попали также проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев и начальник управления сопровождения инновационных проектов и программ Никита Зубарев.
По версии следствия, в 2023-2024 гг. подозреваемые сообщали работникам вуза, что часть заработной платы и средств, полученных от выигранных вузом грантов, необходимо передавать на нужды университета. Таким способом они завладели более 4 млн рублей. 25 декабря 2024 г., в день, назначенный для очередной передачи денег, соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, рассказывали в прокуратуре Самарской области.
Дело Прокофьева приостановили в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны. Зубарев признал вину и получил условный срок.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???