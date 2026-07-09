Экс-начальник научно-исследовательской части Самарского университета получил три года колонии

Альберт Гареев, занимавший должность начальника научно-исследовательской части Самарского университета, выслушал приговор. Октябрьский районный суд Самары признал его виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество, приговорив к трем годам колонии общего режима, сообщает облпрокуратура.

Также Гареев лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере образования, сроком на три года.

Напомним, гособвинение запрашивало для Альберта Гареева восемь лет колонии.

Вместе с Гареевым под уголовное преследование попали также проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев и начальник управления сопровождения инновационных проектов и программ Никита Зубарев.

По версии следствия, в 2023-2024 гг. подозреваемые сообщали работникам вуза, что часть заработной платы и средств, полученных от выигранных вузом грантов, необходимо передавать на нужды университета. Таким способом они завладели более 4 млн рублей. 25 декабря 2024 г., в день, назначенный для очередной передачи денег, соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, рассказывали в прокуратуре Самарской области.

Дело Прокофьева приостановили в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны. Зубарев признал вину и получил условный срок.