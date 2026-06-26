В Самаре начали судить экс-полицейского за вымогательство взятки за "не привлечение"

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Орынбасара Бекешева. Раньше он работал командиром взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре. А недавно попал в федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия.

Уголовное дело в отношении Бекешева расследовали сотрудники СУ СКР по Самарской области. По версии следствия, Бекешев 21 марта этого года "поймал" местную жительницу на ул. Красноармейская в Железнодорожном районе Самары. Ей он пригрозил составлением протокола по статье 12.7 КоАП (управление транспортным средством лицом без прав управления). А чтоб "неопрятности не случилось" полицейский "намекнул" на вознаграждение. В итоге в машине служебного автомобиля "ВИС-298050" он получил от женщины 60 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Так Бекешев подпал под обвинение по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством). Сейчас уголовное дело рассматривает судья Иван Бедняков. Следующее заседание назначили на 3 июля.

Напомним, недавно Бекешев пополнил федеральный реестр уволенных в связи утратой доверия.