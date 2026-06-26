16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начали судить экс-полицейского за вымогательство взятки за "не привлечение" Передавали деньги за амнистию: стали известны новые подробности по делу об убийстве Тарховых Шесть лет колонии получил житель Самарской области за убийство брата За превышение полномочий экс-сотруднику ЦПЭ при расследовании "дела ОПГ" вынесен приговор В Сызрани будут судить школьницу, подозреваемую в дропперстве

Суды Происшествия

В Самаре начали судить экс-полицейского за вымогательство взятки за "не привлечение"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 172
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Орынбасара Бекешева. Раньше он работал командиром взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре. А недавно попал в федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия.

Уголовное дело в отношении Бекешева расследовали сотрудники СУ СКР по Самарской области. По версии следствия, Бекешев 21 марта этого года "поймал" местную жительницу на ул. Красноармейская в Железнодорожном районе Самары. Ей он пригрозил составлением протокола по статье 12.7 КоАП (управление транспортным средством лицом без прав управления). А чтоб "неопрятности не случилось" полицейский "намекнул" на вознаграждение. В итоге в машине служебного автомобиля  "ВИС-298050" он получил от женщины 60 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Так Бекешев подпал под обвинение по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством). Сейчас уголовное дело рассматривает судья Иван Бедняков. Следующее заседание назначили на 3 июля.

Напомним, недавно Бекешев пополнил федеральный реестр уволенных в связи утратой доверия. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5