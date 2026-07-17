Круизную компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей

Серьезные нарушения на пассажирских теплоходах, курсирующих по Волге выявила Куйбышевская транспортная прокуратура.
На четырех судах не соблюдались нормы хранения горюче‑смазочных материалов и правила эксплуатации электроприборов, что создавало угрозу пожарной безопасности и могло привести к аварии.
После проверки Куйбышевский транспортный прокурор внес представление руководителю компании. По требованию надзорного ведомства нарушения устранены, а процессы приведены в соответствие с техническим регламентом.
По инициативе прокуратуры Арбитражный суд Самарской области привлек перевозчика к административной ответственности. Штраф составил 150 тыс. рублей.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???