Круизную компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей

Серьезные нарушения на пассажирских теплоходах, курсирующих по Волге выявила Куйбышевская транспортная прокуратура.

На четырех судах не соблюдались нормы хранения горюче‑смазочных материалов и правила эксплуатации электроприборов, что создавало угрозу пожарной безопасности и могло привести к аварии.

После проверки Куйбышевский транспортный прокурор внес представление руководителю компании. По требованию надзорного ведомства нарушения устранены, а процессы приведены в соответствие с техническим регламентом.

По инициативе прокуратуры Арбитражный суд Самарской области привлек перевозчика к административной ответственности. Штраф составил 150 тыс. рублей.