Лжепредприниматель обманул соцзащиту в Сызрани

Суд Сызрани вынес решение по делу мужчины, которого обвиняли в мошенничестве при получении соцвыплат, информирует объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным суда, мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, хотя не собирался вести бизнес, а его целью было незаконно получить деньги. Он подал в Главное управление социальной защиты населения Самарской области поддельные кассовые чеки. В результате министерству социально‑демографической и семейной политики региона был нанесен ущерб в 313 464 рубля.
Сызранец признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также предписано возместить причиненный ущерб.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???