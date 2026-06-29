16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лжепредприниматель обманул соцзащиту в Сызрани Включение СК "Волжский град" Натальчука в "черный список" обжалуют в кассации В Самаре готовят приговор для бывшего оренбургского министра Спор из-за дешевых сигарет в Тольятти закончился выстрелом в голову и уголовным делом Судимый тольяттинец отправится под суд за выращивание конопли и хранение гранаты

Суды Происшествия

Лжепредприниматель обманул соцзащиту в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Сызрани вынес решение по делу мужчины, которого обвиняли в мошенничестве при получении соцвыплат, информирует объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По данным суда, мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, хотя не собирался вести бизнес, а его целью было незаконно получить деньги. Он подал в Главное управление социальной защиты населения Самарской области поддельные кассовые чеки. В результате министерству социально‑демографической и семейной политики региона был нанесен ущерб в 313 464 рубля.

Сызранец признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также предписано возместить причиненный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5