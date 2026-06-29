Лжепредприниматель обманул соцзащиту в Сызрани

Суд Сызрани вынес решение по делу мужчины, которого обвиняли в мошенничестве при получении соцвыплат, информирует объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По данным суда, мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, хотя не собирался вести бизнес, а его целью было незаконно получить деньги. Он подал в Главное управление социальной защиты населения Самарской области поддельные кассовые чеки. В результате министерству социально‑демографической и семейной политики региона был нанесен ущерб в 313 464 рубля.

Сызранец признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также предписано возместить причиненный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.