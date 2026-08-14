16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Риелторша, осужденная за крупное мошенничество, не смогла выйти по УДО Три жителя Чапаевска обвиняются в похищении человека  Суд обязал самарчанку убрать стаю собак из однушки Жительница Шенталинского района шесть лет незаконно получала пособие по инвалидности Прокуратура добилась ужесточения наказания ранее судимому за разбой наркоторговцу

Суды Происшествия

Риелторша, осужденная за крупное мошенничество, не смогла выйти по УДО

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гельнура Хайретдинова, бывшая владелица риелторского агентства, просила Волжский районный суд Самары освободить ее условно‑досрочно, но получила отказ, сообщает региональная прокуратура.

Еще в 2017 г. женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии, штрафу в 1 млн рублей и возмещению ущерба более чем на 7 млн рублей. Несмотря на то что в колонии женщина работала, ущерб она погасила лишь частично. Позицию об отказе поддержал прокурор.

Наказание осужденная отбывает в исправительной колонии №28 (с. Рождествено).

Напомним, Самарский районный суд Самары в январе 2017 г. вынес приговор Гельнуре Хайретдиновой, Александру Муракову и Дмитрию Дианову. Троицу признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд установил, что Хайретдинова, представляясь директором риэлторского агентства, предлагала самарцам услуги по сделкам с недвижимостью и по займам под залог жилья. В период с 2012 по 2015 годы злоумышленники обманули владельцев 29 квартир, а общий ущерб превысил 50 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6