Риелторша, осужденная за крупное мошенничество, не смогла выйти по УДО

Гельнура Хайретдинова, бывшая владелица риелторского агентства, просила Волжский районный суд Самары освободить ее условно‑досрочно, но получила отказ, сообщает региональная прокуратура.

Еще в 2017 г. женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии, штрафу в 1 млн рублей и возмещению ущерба более чем на 7 млн рублей. Несмотря на то что в колонии женщина работала, ущерб она погасила лишь частично. Позицию об отказе поддержал прокурор.

Наказание осужденная отбывает в исправительной колонии №28 (с. Рождествено).

Напомним, Самарский районный суд Самары в январе 2017 г. вынес приговор Гельнуре Хайретдиновой, Александру Муракову и Дмитрию Дианову. Троицу признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд установил, что Хайретдинова, представляясь директором риэлторского агентства, предлагала самарцам услуги по сделкам с недвижимостью и по займам под залог жилья. В период с 2012 по 2015 годы злоумышленники обманули владельцев 29 квартир, а общий ущерб превысил 50 млн рублей.