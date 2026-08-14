Риелторша, осужденная за крупное мошенничество, не смогла выйти по УДО

Гельнура Хайретдинова, бывшая владелица риелторского агентства, просила Волжский районный суд Самары освободить ее условно‑досрочно, но получила отказ, сообщает региональная прокуратура.
Еще в 2017 г. женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии, штрафу в 1 млн рублей и возмещению ущерба более чем на 7 млн рублей. Несмотря на то что в колонии женщина работала, ущерб она погасила лишь частично. Позицию об отказе поддержал прокурор.
Наказание осужденная отбывает в исправительной колонии №28 (с. Рождествено).
Напомним, Самарский районный суд Самары в январе 2017 г. вынес приговор Гельнуре Хайретдиновой, Александру Муракову и Дмитрию Дианову. Троицу признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Суд установил, что Хайретдинова, представляясь директором риэлторского агентства, предлагала самарцам услуги по сделкам с недвижимостью и по займам под залог жилья. В период с 2012 по 2015 годы злоумышленники обманули владельцев 29 квартир, а общий ущерб превысил 50 млн рублей.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.