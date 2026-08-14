ЕГЭ не должен превращаться в полосу препятствий: в "Единой России" предложили не усложнять правила поступления

Главный вывод прост: систему поступления в вузы нужно не ломать, а аккуратно настроить. Школьники и их родители должны заранее понимать, как получить бюджетное место, а не узнавать новые правила в последний момент.

Без резких поворотов

В "Единой России" считают, что усложнять ЕГЭ и резко менять условия поступления не следует. Вместо этого необходимо точечно исправить проблемы - прежде всего те, что связаны с учетом результатов экзаменов и олимпиад.

Сегодня для семьи поступление в вуз - это не только вопрос образования, но и серьезные расходы, планы на несколько лет и большая эмоциональная нагрузка. Поэтому любые изменения в правилах могут напрямую повлиять на шансы конкретного выпускника.

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко подчеркнул: позиция родителей и педагогов должна учитываться при подготовке новых решений.

По его словам, перед началом учебного года важно обсудить итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с теми, кто каждый день сталкивается с этой системой на практике.

"Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ могут серьезно повлиять на возможности поступающих. Поэтому корректировки важно проводить постепенно и обязательно оценивать их последствия", - отметил парламентарий.

Олимпиада - не билет без очереди

Один из ключевых вопросов - как именно учитывать результаты олимпиад и ЕГЭ при распределении бюджетных мест.

Олимпиадные достижения должны добавлять школьникам дополнительные возможности. Но система не должна создавать перекосы, когда один результат автоматически закрывает дорогу другим сильным выпускникам.

Речь не идет об отмене льгот или преимуществ - задача в другом: сделать правила более понятными и справедливыми. Чтобы школьник заранее понимал, какие результаты действительно помогут ему поступить, а родители могли планировать подготовку без постоянного страха, что за несколько месяцев до подачи документов все изменится.

"Детей нельзя превращать в подопытных"

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин поддержал предложение не усложнять экзамен и не устраивать очередную революцию в правилах поступления.

"Для выпускника ЕГЭ - это не абстрактная реформа, а один конкретный шанс поступить туда, где он хочет учиться. За каждым баллом стоят месяцы подготовки, труд родителей и надежды всей семьи. Поэтому нельзя каждый год менять правила так, будто речь идет о компьютерной игре с новым уровнем сложности", - заявил Александр Живайкин.

Он подчеркнул, что система должна быть требовательной, но не запутанной.

"Если есть перекосы в учете олимпиад и результатов экзаменов, их нужно исправлять. Но делать это надо спокойно и поэтапно. Ребенок должен понимать: если он хорошо учится и честно готовится, у него есть реальные шансы на бюджет. Именно предсказуемость сегодня особенно важна для семей", - добавил депутат.

Понятные правила вместо ежегодного стресса

В партии считают, что обновленная Народная программа должна сохранить работающие механизмы и одновременно устранить выявленные недостатки.

Главная цель - сделать путь от школьного экзамена до поступления более справедливым и предсказуемым. Это означает, что правила должны быть заранее известны, а решения - понятны не только специалистам, но и обычным школьникам и родителям.

ЕГЭ и приемная кампания и без того остаются для многих семей серьезным испытанием. Поэтому задача государства - не добавлять лишней неопределенности, а сделать систему прозрачнее.

Менять ее нужно не ради громких реформ, а ради понятного результата: чтобы бюджетное место получал тот, кто действительно показал знания, а не тот, кто лучше успел приспособиться к очередным изменениям правил.