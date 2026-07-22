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Образование Общество

В Самаре художественная школа имени Зингера получила новое оборудование

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детская художественная школа имени Г. Е. Зингера в Самаре обновила материально-техническую базу в ходе реализации нацпроекта "Семья". Об этом сообщили в министерстве культуры Самарской области.

В школе установили шесть интерактивных панелей. Теперь преподаватели смогут демонстрировать произведения искусства в высоком разрешении, детально разбирать композиции и техники великих мастеров, а также проводить интерактивные лекции, что значительно повысит интерес учеников к изобразительному искусству.

Особое внимание уделено пополнению учебных материалов. В библиотеку школы поступило 22 новых учебных пособия по живописи, рисунку и анатомии. Эти издания помогут учащимся глубже освоить академические основы, изучить пропорции и законы построения формы. Кроме того, пополнился натюрмортный фонд школы.

"Участие в национальном проекте "Семья" позволит детской художественной школе имени Зингера обеспечить современный уровень подготовки учащихся, создавать необходимые условия для реализации творческого потенциала детей и выполнить требования государственных стандартов к материально-техническому оснащению образовательного процесса", — отметила директор школы Екатерина Кудашова.

Нацпроект "Семья" объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа "Пушкинская карта", позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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