В Самаре художественная школа имени Зингера получила новое оборудование

Детская художественная школа имени Г. Е. Зингера в Самаре обновила материально-техническую базу в ходе реализации нацпроекта "Семья". Об этом сообщили в министерстве культуры Самарской области.

В школе установили шесть интерактивных панелей. Теперь преподаватели смогут демонстрировать произведения искусства в высоком разрешении, детально разбирать композиции и техники великих мастеров, а также проводить интерактивные лекции, что значительно повысит интерес учеников к изобразительному искусству.

Особое внимание уделено пополнению учебных материалов. В библиотеку школы поступило 22 новых учебных пособия по живописи, рисунку и анатомии. Эти издания помогут учащимся глубже освоить академические основы, изучить пропорции и законы построения формы. Кроме того, пополнился натюрмортный фонд школы.

"Участие в национальном проекте "Семья" позволит детской художественной школе имени Зингера обеспечить современный уровень подготовки учащихся, создавать необходимые условия для реализации творческого потенциала детей и выполнить требования государственных стандартов к материально-техническому оснащению образовательного процесса", — отметила директор школы Екатерина Кудашова.