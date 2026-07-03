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Тольяттиазот презентовал девятую серию развивающего мультсериала Приключения Толика Азотова

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" выпустил очередную серию познавательного корпоративного мультсериала "Приключения Толика Азотова". Новый выпуск под названием "Овощи — наши друзья" посвящен основам здорового питания, культуре потребления свежих продуктов и роли минеральных удобрений в выращивании богатого урожая. Премьерный показ состоялся в тольяттинском детском саду "Мечта".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В центре сюжета девятой серии — путешествие главного героя Толика Азотова и его сестры Вероники по городу Урожайску. Там они знакомятся с персонажами-овощами: мэром Картофелем и жителями Морковью, Томатом, Кабачком, Болгарским перцем и Зеленым горошком. Из их историй юные исследователи узнают, почему овощи важны для здоровья, какими витаминами они богаты и почему их обязательно нужно включать в ежедневный рацион.

Мультфильм наглядно и в доступной форме объясняет, что для роста сильных и полезных плодов растениям, как и людям, нужно правильное питание — качественные витамины и минеральные элементы, которые они получают с помощью удобрений. Яркая анимация и легкий игровой сюжет помогают детям понять сложный процесс созревания урожая и воспитывают уважение к труду химиков.

Перед началом показа для воспитанников старших групп детского сада "Мечта" специалисты "Тольяттиазота" провели тематическую викторину. Дети отвечали на вопросы о химии, правилах безопасности и ТОАЗе. В завершение праздника им вручили корпоративные подарки от предприятия.

Проект "Приключения Толика Азотова" реализуется "Тольяттиазотом" в рамках профориентации и экологического воспитания подрастающего поколения. Мультсериал, который доступен к просмотру в официальных социальных сетях Компании, объясняет детям основы химии, бережного отношения к природе и важности минеральных удобрений для сельского хозяйства.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Через историю Толика Азотова мы стремимся заложить в детях правильные ценности с самых ранних лет. Новая серия "Овощи — наши друзья" рассказывает юным зрителям не просто о еде, а о цепочке заботы: от плодородия почвы до здоровой пищи. Для нас важно, чтобы дети понимали значимость полезных привычек и видели, как труд химиков помогает природе дарить людям богатый урожай. Интерактивный формат встреч и мультфильмы — это лучший способ увлечь ребят и передать полезные знания".

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