Прокуратура: состав смеси, взорвавшейся в бутылке на детской площадке, подростки нашли в Интернете

Прокуратура провела проверку по факту произошедшего хлопка на детской площадке в Кинельском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Напомним, 1 июля в населенном пункте Усть-Кинельский на детскую площадку "Бригантина" подростки бросили пластиковую бутылку. Шестилетняя девочка инстинктивно оттолкнула бутылку в сторону урны, после чего произошел взрыв или хлопок. По предварительным данным источников Волга Ньюс, в бутылке был карбид кальция. В результате происшествия никто не пострадал.
По информации прокуратуры, состав содержимого емкости, который позволяет произвести хлопок, несовершеннолетние увидели в видео, размещенном в открытом доступе в сети Интернет. Межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов, содержащих информацию о химических экспериментах, создающих опасность для окружающих.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...