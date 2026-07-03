Прокуратура: состав смеси, взорвавшейся в бутылке на детской площадке, подростки нашли в Интернете

Прокуратура провела проверку по факту произошедшего хлопка на детской площадке в Кинельском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Напомним, 1 июля в населенном пункте Усть-Кинельский на детскую площадку "Бригантина" подростки бросили пластиковую бутылку. Шестилетняя девочка инстинктивно оттолкнула бутылку в сторону урны, после чего произошел взрыв или хлопок. По предварительным данным источников Волга Ньюс, в бутылке был карбид кальция. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации прокуратуры, состав содержимого емкости, который позволяет произвести хлопок, несовершеннолетние увидели в видео, размещенном в открытом доступе в сети Интернет. Межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов, содержащих информацию о химических экспериментах, создающих опасность для окружающих.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".