Самарец хотел арендовать кинотеатр для свидания с новой знакомой, но стал жертвой мошенников

В Самарской области в отдел полиции за помощью обратился молодой человек, пострадавший от действий интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По словам 21-летнего безработного, он познакомился в социальной сети с девушкой. После нескольких дней переписки собеседница сообщила, что узнала о выгодной акции и они смогут встретится в романтической обстановке в кинотеатре. Она предложила молодому человеку арендовать весь зал по "специальной цене" и прислала соответствующую ссылку. Молодой человек якобы на сайте кинотеатра ввел данные своей кредитной банковской карты, после чего несколько раз переходил по указанной ссылке — по всей видимости, злоумышленники имитировали технические сбои, вынуждая повторять попытку оплаты. Все это время девушка активно писала молодому человеку, уверяя, что в ситуации, когда сайт плохо работает, нет ничего необычного.
Когда молодой человек обнаружил, что с его банковской карты списано 40 тыс. руб., девушка посоветовала ему обратиться в службу техподдержки и прислала еще одну ссылку. Парень, все еще доверяя собеседнице, перешел по ней так же несколько раз. И лишь увидев, что деньги продолжают списывать осознал, что стал жертвой мошенников: страница оказалась явно поддельной, а "подруга" тут же прекратила переписку и удалила свой аккаунт. Осознав произошедшее, студент заблокировал карту и незамедлительно обратился в отдел полиции.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках