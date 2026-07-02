Самарец хотел арендовать кинотеатр для свидания с новой знакомой, но стал жертвой мошенников

В Самарской области в отдел полиции за помощью обратился молодой человек, пострадавший от действий интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По словам 21-летнего безработного, он познакомился в социальной сети с девушкой. После нескольких дней переписки собеседница сообщила, что узнала о выгодной акции и они смогут встретится в романтической обстановке в кинотеатре. Она предложила молодому человеку арендовать весь зал по "специальной цене" и прислала соответствующую ссылку. Молодой человек якобы на сайте кинотеатра ввел данные своей кредитной банковской карты, после чего несколько раз переходил по указанной ссылке — по всей видимости, злоумышленники имитировали технические сбои, вынуждая повторять попытку оплаты. Все это время девушка активно писала молодому человеку, уверяя, что в ситуации, когда сайт плохо работает, нет ничего необычного.

Когда молодой человек обнаружил, что с его банковской карты списано 40 тыс. руб., девушка посоветовала ему обратиться в службу техподдержки и прислала еще одну ссылку. Парень, все еще доверяя собеседнице, перешел по ней так же несколько раз. И лишь увидев, что деньги продолжают списывать осознал, что стал жертвой мошенников: страница оказалась явно поддельной, а "подруга" тут же прекратила переписку и удалила свой аккаунт. Осознав произошедшее, студент заблокировал карту и незамедлительно обратился в отдел полиции.