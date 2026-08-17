За пьяную езду водитель из Кошкинского района лишился мотоцикла

В Кошкинском районе 33-летний мужчина признан судом виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, ранее уже привлеченный к ответственности за нетрезвое вождение житель с. Старое Максимкино в мае 2026 г. вновь пьяным сел за руль мотоцикла и был задержан работниками дорожно-патрульной службы.
С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев и по ходатайству прокурора конфисковал принадлежащий подсудимому мотоцикл марки ОХО Х250 в собственность государства.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.