За пьяную езду водитель из Кошкинского района лишился мотоцикла

В Кошкинском районе 33-летний мужчина признан судом виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, ранее уже привлеченный к ответственности за нетрезвое вождение житель с. Старое Максимкино в мае 2026 г. вновь пьяным сел за руль мотоцикла и был задержан работниками дорожно-патрульной службы.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев и по ходатайству прокурора конфисковал принадлежащий подсудимому мотоцикл марки ОХО Х250 в собственность государства.