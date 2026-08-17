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Суды Происшествия

За пьяную езду водитель из Кошкинского района лишился мотоцикла

КОШКИ. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе 33-летний мужчина признан судом виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, ранее уже привлеченный к ответственности за нетрезвое вождение житель с. Старое Максимкино в мае 2026 г. вновь пьяным сел за руль мотоцикла и был задержан работниками дорожно-патрульной службы.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев и по ходатайству прокурора конфисковал принадлежащий подсудимому мотоцикл марки ОХО Х250 в собственность государства.

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