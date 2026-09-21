В Куйбышевском районе пьяная самарчанка угнала иномарку подруги и разбила ее

Все началось с застолья. В июне 2026 г. после совместного распития спиртного женщина решила воспользоваться машиной своей знакомой. Сев за руль Mitsubishi Lancer, она не смогла удержать автомобиль на дороге и врезалась в отбойник — машина серьезно пострадала.

"В ходе распития алкоголя, у Г. возник преступный умысел, направленный на угон, то есть на неправомерное завладение автомобилем, принадлежащим потерпевшей", — указывается в судебных материалах Куйбышевского районного суда Самары. В результате ДТП ущерб автомобилю оценен в 937 300 рублей. Подсудимая признала вину и согласилась с требованиями потерпевшей.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с рядом обязанностей на период отбывания наказания. При этом вопрос о возмещении ущерба будет решаться отдельно в гражданском порядке, а приговор пока не вступил в законную силу.