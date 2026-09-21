В Куйбышевском районе пьяная самарчанка угнала иномарку подруги и разбила ее

Все началось с застолья. В июне 2026 г. после совместного распития спиртного женщина решила воспользоваться машиной своей знакомой. Сев за руль Mitsubishi Lancer, она не смогла удержать автомобиль на дороге и врезалась в отбойник — машина серьезно пострадала.
"В ходе распития алкоголя, у Г. возник преступный умысел, направленный на угон, то есть на неправомерное завладение автомобилем, принадлежащим потерпевшей", — указывается в судебных материалах Куйбышевского районного суда Самары. В результате ДТП ущерб автомобилю оценен в 937 300 рублей. Подсудимая признала вину и согласилась с требованиями потерпевшей.
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с рядом обязанностей на период отбывания наказания. При этом вопрос о возмещении ущерба будет решаться отдельно в гражданском порядке, а приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...