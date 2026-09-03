Мать бойца, погибшего в зоне СВО, смогла добиться положенных выплат только через суд

Жительница Советского района Самары долго не могла оформить пенсию по случаю потери кормильца, несмотря на то что ее сын отдал жизнь при исполнении воинского долга, сообщает самарская прокуратура.
Надзорное ведомство провело проверку, а затем обратилось в суд. Суд удовлетворил требования и женщине назначили регулярные выплаты, а также компенсировали накопившуюся задолженность в размере 355 тыс. рублей.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.