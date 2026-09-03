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Суды Происшествия

Мать бойца, погибшего в зоне СВО, смогла добиться положенных выплат только через суд

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Советского района Самары долго не могла оформить пенсию по случаю потери кормильца, несмотря на то что ее сын отдал жизнь при исполнении воинского долга, сообщает самарская прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку, а затем обратилось в суд. Суд удовлетворил требования и женщине назначили регулярные выплаты, а также компенсировали накопившуюся задолженность в размере 355 тыс. рублей.

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