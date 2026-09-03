Мать бойца, погибшего в зоне СВО, смогла добиться положенных выплат только через суд

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Жительница Советского района Самары долго не могла оформить пенсию по случаю потери кормильца, несмотря на то что ее сын отдал жизнь при исполнении воинского долга, сообщает самарская прокуратура.