Водителя-наркомана из Волжского района лишили прав

В марте 2026 г. в прокуратуру района из ОМВД России по Волжскому району Самарской области поступила информация о задержании нетрезвого водителя. Мужчина был в наркотическом опьянении.
Задержанный поставлен на диспансерный учет с диагнозом "пагубное употребление психостимуляторов с вредными последствиями".
Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Водитель лишен водительского удостоверения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.