Водителя-наркомана из Волжского района лишили прав

В марте 2026 г. в прокуратуру района из ОМВД России по Волжскому району Самарской области поступила информация о задержании нетрезвого водителя. Мужчина был в наркотическом опьянении.

Задержанный поставлен на диспансерный учет с диагнозом "пагубное употребление психостимуляторов с вредными последствиями".

Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Водитель лишен водительского удостоверения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.