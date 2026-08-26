"Ростелеком" подключил к цифровым сервисам еще 10 самарских сёл

"Ростелеком" завершил строительство оптической сети в 10 населенных пунктах Самарской области, проложив 59 километров линий связи. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили 2 940 семей. Наибольший охват пришелся на Русскую Борковку Ставропольского района (902 дома), Серноводск Сергиевского района (823 дома) и Дмитриевку Нефтегорского района (434 дома).
При строительстве сети оператор использовал технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Оптоволокно позволяет передавать большие объемы данных на высокой скорости и обеспечивает стабильное соединение.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Многие сельчане раньше пользовались только мобильной связью. Теперь им доступны современные телеком-сервисы. К примеру, абоненты Серноводска могут перейти с медных сетей на оптоволокно и в сто раз увеличить скорость интернета. Клиенты говорят, что фильмы загружаются мгновенно, игры не "тормозят", а видеозвонки близким стали четкими".
При подключении услуг специалисты провайдера устанавливают абонентам Wi-Fi-роутеры шестого поколения. Маршрутизаторы не только обеспечивают скорость передачи данных до 3 Гбит/с, широкий радиус покрытия и возможность одновременного подключения множества устройств, но и гарантируют усиленную защиту информации.
Артём Малаховский, житель Песчаной Глинки:
"Мне необходима стабильная связь и мощный роутер, поскольку работаю в доме и чаще на веранде. Обратился в "Ростелеком", чтобы подключить интернет. Специалисты компании быстро настроили Wi-Fi. Сразу смог подсоединить ноутбук к сети".
Пользователям доступны пакетные предложения "Технологии развлечения", включающие интернет на скорости до 500 Мбит/с и интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink, где собраны более 200 каналов и коллекция из 27 000 фильмов и сериалов. Жители также могут подключить видеонаблюдение для обеспечения безопасности жилья.
Оставить заявку на подключение услуги можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово