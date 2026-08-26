"Ростелеком" подключил к цифровым сервисам еще 10 самарских сёл

"Ростелеком" завершил строительство оптической сети в 10 населенных пунктах Самарской области, проложив 59 километров линий связи. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили 2 940 семей. Наибольший охват пришелся на Русскую Борковку Ставропольского района (902 дома), Серноводск Сергиевского района (823 дома) и Дмитриевку Нефтегорского района (434 дома).

При строительстве сети оператор использовал технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Оптоволокно позволяет передавать большие объемы данных на высокой скорости и обеспечивает стабильное соединение.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Многие сельчане раньше пользовались только мобильной связью. Теперь им доступны современные телеком-сервисы. К примеру, абоненты Серноводска могут перейти с медных сетей на оптоволокно и в сто раз увеличить скорость интернета. Клиенты говорят, что фильмы загружаются мгновенно, игры не "тормозят", а видеозвонки близким стали четкими".

При подключении услуг специалисты провайдера устанавливают абонентам Wi-Fi-роутеры шестого поколения. Маршрутизаторы не только обеспечивают скорость передачи данных до 3 Гбит/с, широкий радиус покрытия и возможность одновременного подключения множества устройств, но и гарантируют усиленную защиту информации.

Артём Малаховский, житель Песчаной Глинки:

"Мне необходима стабильная связь и мощный роутер, поскольку работаю в доме и чаще на веранде. Обратился в "Ростелеком", чтобы подключить интернет. Специалисты компании быстро настроили Wi-Fi. Сразу смог подсоединить ноутбук к сети".

Пользователям доступны пакетные предложения "Технологии развлечения", включающие интернет на скорости до 500 Мбит/с и интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink, где собраны более 200 каналов и коллекция из 27 000 фильмов и сериалов. Жители также могут подключить видеонаблюдение для обеспечения безопасности жилья.

Оставить заявку на подключение услуги можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.