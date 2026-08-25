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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" интегрировал в платформу "Цифровой отель" заселение по Цифровому ID через MAX

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" расширил функционал флагманского решения для гостиничного бизнеса "Цифровой отель". Гостиницы, подключенные к единой платформе сервисов для оптимизации ресурсов и управления отелем, получили возможность заселять гостей по Цифровому ID через MAX. Сотруднику достаточно отсканировать QR-код, чтобы данные гостя сразу поступили в систему управления отелем, и подтвердить его личность сервисом "Госкан". Новый способ оформления гостя добавляется на уже установленную в отеле платформу "Цифровой отель" автоматически.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Первыми новый сервис в "Цифровом отеле" вместе с представителями "Ростелекома" и национального мессенджера MAX протестировали постояльцы московских апарт-отелей Intermark Residence и Yes: оформление с помощью смартфона заняло у них не более двух минут. Чтобы зарегистрироваться в отеле, гостю достаточно открыть в приложении MAX на смартфоне раздел "Цифровой ID", перейти во вкладку "Паспорт" и нажать "Предъявить", а затем подтвердить личность с помощью QR-кода с доверенным фото. С 1 сентября включение такого способа заселения станет обязательным для всех российских отелей с фондом от 50 номеров. У гостей при этом остается выбор: они по-прежнему могут подтвердить личность при оформлении традиционно — предъявлением физических документов и заполнением анкеты. Все данные о бронированиях и гостях, поступающие в PMS-систему "Цифровой отель" вне зависимости от способа подтверждения, обрабатываются и хранятся в защищенной облачной инфраструктуре "Ростелекома".

Интеграция реализована с учетом актуальных тенденций в области цифровой идентификации клиентов в индустрии гостеприимства. Позволяя выполнять законодательные требования, новый способ заселения ориентирован на удобство для всех участников процесса и подходит для любых объектов размещения, от мини-гостиниц и апарт-комплексов до крупных сетей. Доступность опции для гостиничного бизнеса любого масштаба обеспечивает равные условия конкуренции между сетевыми гигантами и небольшими объектами размещения: предложить своим гостям современный цифровой сервис может каждый отель. 

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП  "Ростелекома":

"Мы создаем универсальные технологии, которые не только отвечают на регуляторные требования, но прежде всего решают бизнес-задачи отельеров, поэтому стремимся делать наши сервисы максимально простыми и доступными. Сокращение времени заселения и снижение нагрузки на персонал — это преимущества, которые напрямую влияют на эффективность работы любого объекта размещения и рост лояльности гостей, ведь освободившиеся ресурсы владельцы отелей смогут направить на совершенствование клиентского сервиса. Именно в этом заключается цель цифровой трансформации индустрии гостеприимства — довольный сервисом клиент помогает расти бизнесу. Интеграция с MAX в "Цифровом отеле" станет важным шагом к достижению этой цели".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

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