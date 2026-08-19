Добро пожаловать в Арканар: премьера сериала "Трудно быть богом" состоится 3 сентября на Wink

Показ фантастического сериала-блокбастера "Трудно быть богом" (18+) начнется 3 сентября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), телевизионная премьера состоится позднее — на телеканале НТВ. Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов братьев Стругацких. Атмосфера загадочного средневековья, суперзвездный актерский состав, уникальные локации съемок, включая Иран, потрясающие костюмы и грим, придуманный специально для проекта арканарский язык — это только часть деталей проекта, поражающего своим масштабом и сложностью.
В далеком будущем земляне помогают отстающим цивилизациям развиваться быстрее. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Вокруг царят насилие, страх и суеверия, но прямое вмешательство в ход истории под запретом: можно лишь точечно помогать ученым, способным ускорить развитие цивилизации. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрывает от коллег: где-то здесь, в Арканаре, много лет назад без вести пропал его отец…
Продюсеры проекта — Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Теймур Джафаров, шоураннеры — Теймур Джафаров и Андрей Золотарев, режиссером стал Дмитрий Тюрин ("Триггер", "Эпидемия", "Спойлер", "Магомаев"). Производство — "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Ландыши", "Фишер", "Комбинация", "Первая ракетка" и другие).
Фёдор Бондарчук, продюсер и актер:
"Сделать такой проект как "Трудно быть богом" — не просто сложная, а практически невозможная задача со множеством нестабильных переменных. Мы снимали в Иране, стране, куда доберется не каждая съемочная группа, мы создавали в кинопарке "Москино" настоящий космос, собирали международный актерский состав, продумывали каждую деталь… Мир, в котором находится город Арканар, ожил благодаря всем этим усилиям. И мне не терпится пригласить в него первых зрителей".
Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер:
"Честно скажу — это самый сложный проект в моей жизни. Мы все вовлечены в эту историю, многие ребята завершили проект с татуировками в честь сериала. Команда выложилась на 110%. Мы искренне считаем "Трудно быть богом" важной частью своей жизни. Создание нового мира — дело амбициозное. И нет ничего сложнее в кино, чем рассказывать людям фантастические истории о фантастических мирах".
Теймур Джафаров, продюсер и шоураннер:
"Это по-настоящему грандиозный и масштабный проект — работы такого уровня не было давно в нашей киноиндустрии. Семь лет назад я задумал сериал, и затем несколько лет мы конструировали его с Андреем Золотаревым. Главная сложность — в создании совершенно нового, правдоподобного мира. Мы продумали все до мельчайших деталей, вплоть до точного астрономического положения и особенностей гравитации нашей планеты, которую мы назвали Кеплер-4077".
Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ:
"Сериал в очередной раз показывает, как много в стране талантливых людей, которые воплощают такие масштабные — и по качеству производства, и по смыслам — проекты. И среди них не только сценаристы, режиссер, продюсеры, артисты, но и гримеры, художники, техническая команда, а также специалисты кинопарка "Москино", работавшие над декорациями. Все вместе они создали целый мир, вернее сказать — миры. Произведения братьев Стругацких не случайно так популярны сейчас. Каждое поколение осмысляет их по-своему, в своем историческом контексте. Это неотъемлемое свойство классики: написано в прошлом, но актуально и сегодня".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово