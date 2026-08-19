Добро пожаловать в Арканар: премьера сериала "Трудно быть богом" состоится 3 сентября на Wink

Показ фантастического сериала-блокбастера "Трудно быть богом" (18+) начнется 3 сентября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), телевизионная премьера состоится позднее — на телеканале НТВ. Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов братьев Стругацких. Атмосфера загадочного средневековья, суперзвездный актерский состав, уникальные локации съемок, включая Иран, потрясающие костюмы и грим, придуманный специально для проекта арканарский язык — это только часть деталей проекта, поражающего своим масштабом и сложностью.

В далеком будущем земляне помогают отстающим цивилизациям развиваться быстрее. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Вокруг царят насилие, страх и суеверия, но прямое вмешательство в ход истории под запретом: можно лишь точечно помогать ученым, способным ускорить развитие цивилизации. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрывает от коллег: где-то здесь, в Арканаре, много лет назад без вести пропал его отец…

Трейлер сериала

Продюсеры проекта — Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Теймур Джафаров, шоураннеры — Теймур Джафаров и Андрей Золотарев, режиссером стал Дмитрий Тюрин ("Триггер", "Эпидемия", "Спойлер", "Магомаев"). Производство — "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Ландыши", "Фишер", "Комбинация", "Первая ракетка" и другие).

Фёдор Бондарчук, продюсер и актер:

"Сделать такой проект как "Трудно быть богом" — не просто сложная, а практически невозможная задача со множеством нестабильных переменных. Мы снимали в Иране, стране, куда доберется не каждая съемочная группа, мы создавали в кинопарке "Москино" настоящий космос, собирали международный актерский состав, продумывали каждую деталь… Мир, в котором находится город Арканар, ожил благодаря всем этим усилиям. И мне не терпится пригласить в него первых зрителей".

Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер:

"Честно скажу — это самый сложный проект в моей жизни. Мы все вовлечены в эту историю, многие ребята завершили проект с татуировками в честь сериала. Команда выложилась на 110%. Мы искренне считаем "Трудно быть богом" важной частью своей жизни. Создание нового мира — дело амбициозное. И нет ничего сложнее в кино, чем рассказывать людям фантастические истории о фантастических мирах".

Теймур Джафаров, продюсер и шоураннер:

"Это по-настоящему грандиозный и масштабный проект — работы такого уровня не было давно в нашей киноиндустрии. Семь лет назад я задумал сериал, и затем несколько лет мы конструировали его с Андреем Золотаревым. Главная сложность — в создании совершенно нового, правдоподобного мира. Мы продумали все до мельчайших деталей, вплоть до точного астрономического положения и особенностей гравитации нашей планеты, которую мы назвали Кеплер-4077".

Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ:

"Сериал в очередной раз показывает, как много в стране талантливых людей, которые воплощают такие масштабные — и по качеству производства, и по смыслам — проекты. И среди них не только сценаристы, режиссер, продюсеры, артисты, но и гримеры, художники, техническая команда, а также специалисты кинопарка "Москино", работавшие над декорациями. Все вместе они создали целый мир, вернее сказать — миры. Произведения братьев Стругацких не случайно так популярны сейчас. Каждое поколение осмысляет их по-своему, в своем историческом контексте. Это неотъемлемое свойство классики: написано в прошлом, но актуально и сегодня".