Компания "Турбо Облако" запустила управляемую векторную базу данных для ИИ-проектов

"Ростелеком" продолжает развивать ИИ-направление. Входящий в коммерческий ИТ-кластер облачный провайдер "Турбо Облако" представил новый сервис — "Управляемую базу данных Qdrant". Она предназначена для приложений, требующих хранения данных и семантического поиска по ним. Сервис избавляет от необходимости самостоятельно подбирать инфраструктуру, разворачивать СУБД и заниматься ее техническим сопровождением.
В отличие от традиционных баз данных, которые в основном работают с точными значениями, векторные позволяют искать информацию по смысловой близости. Данные в них представлены как числовые описания объектов, позволяющие определять сходство между ними. Qdrant поддерживает семантический и гибридный поиск, фильтрацию по дополнительным параметрам и работу с несколькими векторными представлениями одного объекта. Это открывает возможности для использования базы данных в различных ИИ-сценариях, например: для построения RAG-систем, поиска по текстовому и визуальному контенту, рекомендательных систем, а также в качестве памяти для ИИ-агентов. Возможности Qdrant позволяют объединять семантический поиск с поиском по ключевым словам в одном запросе.
База данных Qdrant доступна в "Турбо Облаке" как управляемый сервис. Провайдер берет на себя развертывание и дальнейшее сопровождение инфраструктуры. Клиент может дополнительно получить поддержку и консультации технических экспертов по индивидуальной настройке базы данных Qdrant и ее работе в конкретном проекте. Управление сервисом осуществляется через личный кабинет "Турбо Облака". Интеграция с приложениями и ИИ-моделями выполняется через API. Сервис может использоваться как часть ИИ-инфраструктуры группы "Ростелекома" наряду с другими облачными и платформенными решениями.
Татьяна Миронова, директор по продуктам "Турбо Облака":
"Векторные базы данных становятся важной частью инфраструктуры для ИИ-проектов, но их самостоятельное развертывание и администрирование требуют от команды дополнительных компетенций. С запуском нового продукта мы сделали такой компонент доступнее для наших клиентов: они получают готовый управляемый сервис без необходимости самостоятельно заниматься его эксплуатацией. При этом Qdrant можно интегрировать с другими сервисами "Турбо Облака" и использовать как часть собственной ИИ-инфраструктуры".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово