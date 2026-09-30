Дмитрий Медведев провел очное заседание совета директоров "Ростелекома"

29 сентября 2026 года состоялось первое очное заседание совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2026 года. Заседание провел Председатель совета директоров компании, Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев, Председатель совета директоров "Ростелекома":



"Разработанные "Ростелекомом" технологические решения были активно задействованы в проведении Единого дня голосования. По всей стране проделана масштабная работа как во время подготовки к выборам, так и непосредственно в период с 18 по 20 сентября 2026 года. Цифровая инфраструктура выборов столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и даже диверсиями. Однако многочисленные кибератаки были отражены. Системы отработали штатно. Благодаря четкой и слаженной работе Центральной избирательной комиссии и всех, кто был задействован в обеспечении избирательного процесса, все попытки сорвать голосование провалились".

На совете директоров приняты решения, направленные на обеспечение устойчивости финансово-хозяйственной деятельности компании.