Дмитрий Медведев провел очное заседание совета директоров "Ростелекома"

29 сентября 2026 года состоялось первое очное заседание совета директоров ПАО "Ростелеком", избранного на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2026 года. Заседание провел Председатель совета директоров компании, Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев, Председатель совета директоров "Ростелекома":
"Разработанные "Ростелекомом" технологические решения были активно задействованы в проведении Единого дня голосования. По всей стране проделана масштабная работа как во время подготовки к выборам, так и непосредственно в период с 18 по 20 сентября 2026 года. Цифровая инфраструктура выборов столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и даже диверсиями. Однако многочисленные кибератаки были отражены. Системы отработали штатно. Благодаря четкой и слаженной работе Центральной избирательной комиссии и всех, кто был задействован в обеспечении избирательного процесса, все попытки сорвать голосование провалились".
На совете директоров приняты решения, направленные на обеспечение устойчивости финансово-хозяйственной деятельности компании.
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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово