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От пляжей к петроглифам: у туристов растет интерес к необычным маршрутам

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этим летом туристы стали чаще включать в свои маршруты необычные природные и культурные места — древние петроглифы, горные парки и удаленные локации. Об этом свидетельствует анализ обезличенных данных Билайна*.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В частности, растет интерес к древним петроглифам в Карелии, природным паркам Урала и Сибири, горным маршрутам Северной Осетии и необычным достопримечательностям центральной России.

Например, число посетивших Калязинскую колокольню в Тверской области выросло на 14%, Беломорские петроглифы в Карелии — на 13%, а горный курорт "Цей" в Северной Осетии — на 8%.

Вырос интерес и к национальным паркам. В "Ергаках" Красноярского края число клиентов Билайна из других регионов увеличилось на 6,5%, в геопарке "Торатау" в Башкортостане — на 6%. В Якутии больше путешественников побывало в национальном парке "Ленские столбы" (+7,5%) и бизонарии "Усть-Буотама" (+5%).

Пляжный отдых остается популярным, но туристы стали чаще выбирать Балтийское море. В Пионерском и Балтийске Калининградской области этим летом побывало на 14% больше клиентов Билайна, чем годом ранее.

Рост интереса к удаленным природным и культурным достопримечательностям делает особенно важными мобильную связь и интернет в поездках: они помогают путешественникам строить маршруты, пользоваться онлайн-картами, искать информацию о достопримечательностях и оставаться на связи.

В общей сложности число клиентов Билайна из других регионов в перечисленных локациях выросло примерно на 10%. Вместе с турпотоком примерно на столько же увеличилась и общая нагрузка на сеть оператора.

Билайн учитывает сезонные изменения туристического потока при планировании работы сети. Летом она справилась с увеличившейся нагрузкой, обеспечивая клиентам связь и доступ к мобильному интернету в том числе в удаленных туристических локациях.

* По обезличенным данным клиентов Билайна за июнь — август 2025 и 2026 годов.

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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