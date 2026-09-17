Авито: большинство жителей Самары готовы поменять смартфон в ближайшие полгода

73% опрошенных самарцев собираются приобрести новый телефон в ближайшие полгода или рассматривают такую возможность, из них 6% — планируют сделать это уже в этом месяце. При этом 9 из 10 опрошенных отмечают, что ориентируются на рекламу в интернете при выборе устройства. Девятого сентября компания Apple провела традиционную презентацию новинок. Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы выяснили, планируют ли жители Самары обновлять свои смартфоны после старта продаж новой линейки iPhone, подождут снижения цен или купят модели предыдущего поколения, и влияет ли реклама в интернете на их выбор.
Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Четверть респондентов (27%) не планируют покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины.
При этом 8% жителей Самары заявили, что готов приобрести iPhone последнего поколения сразу после старта продаж. Еще 8% отметили, что собираются купить новую модель, но подождут, когда цена станет ниже. 32% респондентов рассмотрят предыдущую модель, если она подешевеет после презентации новой линейки iPhone. Еще 18% рассказали, что при выборе устройства будут ориентироваться на цену и характеристики. И 34% респондентов не собираются покупать смартфоны от Apple.
В августе среди новых смартфонов жители Самары активнее всего покупали iPhone 15 Pro. На втором месте по количеству продаж — iPhone 14 Pro. Третье место занял iPhone 16 Pro. В топ-5 также вошли iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max.
При этом самый заметный рост продаж за год показал iPhone 15 Pro Max — их стали покупать на 35% чаще. Также на 32% увеличились продажи iPhone 15 Pro.
Что касается цен на популярные модели iPhone, в августе самым доступным стал iPhone 13 в новом состоянии — в среднем его покупали за 22 000 рублей, iPhone 13 Pro стоил 27 000 рублей, а iPhone 14 Pro — 33 000 рублей. Самыми дорогими оказались более новые модели: средняя цена новых iPhone 16 Pro Max составила 70 000 рублей, iPhone 16 Pro — 63 000 рублей. А iPhone 16 в среднем стоили 53 000 рублей.
9 из 10 жителей Самары, планирующих покупку нового смартфона в ближайшие полгода, отмечают влияние онлайн-рекламы на свой выбор. 8% опрошенных признались, что ориентируются исключительно на рекламу при покупке телефона. Две трети респондентов (66%) обращают внимание на рекламные предложения в интернете, но окончательное решение принимает исходя из других параметров. Еще 17% опрошенных говорят, что реклама иногда помогает им определиться с моделью или брендом. При этом 9% утверждают, что онлайн-реклама на их решение не влияет.
Примечательно, что влияние рекламы особенно заметно среди молодой аудитории. Каждый пятый респондент в возрасте от 18 до 24 лет (21%) называет рекламу одним из главных факторов при выборе смартфона, также молодые люди чаще обращают внимание на рекламные предложения, даже если в основном учитывают другие параметры.
Чаще всего опрошенные, рассматривающие покупку смартфона в ближайшие полгода, видят релевантную рекламу смартфонов на площадках электронной коммерции (35%). Далее следуют поисковые системы, видеоплатформы и социальные сети с долями по 25%.
Еще 17% опрошенных смотрят рекламу смартфонов на телевидении, 8% встречают релевантные предложения у блогеров и авторов контента, и столько же — в сервисах коротких вертикальных видео.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово