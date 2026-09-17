Авито: большинство жителей Самары готовы поменять смартфон в ближайшие полгода

73% опрошенных самарцев собираются приобрести новый телефон в ближайшие полгода или рассматривают такую возможность, из них 6% — планируют сделать это уже в этом месяце. При этом 9 из 10 опрошенных отмечают, что ориентируются на рекламу в интернете при выборе устройства. Девятого сентября компания Apple провела традиционную презентацию новинок. Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы выяснили, планируют ли жители Самары обновлять свои смартфоны после старта продаж новой линейки iPhone, подождут снижения цен или купят модели предыдущего поколения, и влияет ли реклама в интернете на их выбор.

Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Четверть респондентов (27%) не планируют покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины.

При этом 8% жителей Самары заявили, что готов приобрести iPhone последнего поколения сразу после старта продаж. Еще 8% отметили, что собираются купить новую модель, но подождут, когда цена станет ниже. 32% респондентов рассмотрят предыдущую модель, если она подешевеет после презентации новой линейки iPhone. Еще 18% рассказали, что при выборе устройства будут ориентироваться на цену и характеристики. И 34% респондентов не собираются покупать смартфоны от Apple.

В августе среди новых смартфонов жители Самары активнее всего покупали iPhone 15 Pro. На втором месте по количеству продаж — iPhone 14 Pro. Третье место занял iPhone 16 Pro. В топ-5 также вошли iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max.

При этом самый заметный рост продаж за год показал iPhone 15 Pro Max — их стали покупать на 35% чаще. Также на 32% увеличились продажи iPhone 15 Pro.

Что касается цен на популярные модели iPhone, в августе самым доступным стал iPhone 13 в новом состоянии — в среднем его покупали за 22 000 рублей, iPhone 13 Pro стоил 27 000 рублей, а iPhone 14 Pro — 33 000 рублей. Самыми дорогими оказались более новые модели: средняя цена новых iPhone 16 Pro Max составила 70 000 рублей, iPhone 16 Pro — 63 000 рублей. А iPhone 16 в среднем стоили 53 000 рублей.

9 из 10 жителей Самары, планирующих покупку нового смартфона в ближайшие полгода, отмечают влияние онлайн-рекламы на свой выбор. 8% опрошенных признались, что ориентируются исключительно на рекламу при покупке телефона. Две трети респондентов (66%) обращают внимание на рекламные предложения в интернете, но окончательное решение принимает исходя из других параметров. Еще 17% опрошенных говорят, что реклама иногда помогает им определиться с моделью или брендом. При этом 9% утверждают, что онлайн-реклама на их решение не влияет.

Примечательно, что влияние рекламы особенно заметно среди молодой аудитории. Каждый пятый респондент в возрасте от 18 до 24 лет (21%) называет рекламу одним из главных факторов при выборе смартфона, также молодые люди чаще обращают внимание на рекламные предложения, даже если в основном учитывают другие параметры.

Чаще всего опрошенные, рассматривающие покупку смартфона в ближайшие полгода, видят релевантную рекламу смартфонов на площадках электронной коммерции (35%). Далее следуют поисковые системы, видеоплатформы и социальные сети с долями по 25%.

Еще 17% опрошенных смотрят рекламу смартфонов на телевидении, 8% встречают релевантные предложения у блогеров и авторов контента, и столько же — в сервисах коротких вертикальных видео.