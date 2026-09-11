Минцифры Самарской области пояснило, где 5G будет востребовано

В Самаре состоялся запуск нового стандарта связи пятого поколения. В мероприятии по видеосвязи приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.

Самара вошла в число первых городов, где сеть связи 5G стала доступна абонентам Билайна и МегаФона. Вскоре новые возможности станут доступны абонентам МТС и Т2. На начальном этапе операторы развернули покрытие в районах с высокой плотностью населения, деловых кварталах и историческом центре города, охватив популярные туристические маршруты.

Так, новое поколение связи уже доступно на участках набережной от Речного вокзала до Маяковского спуска, а также на улице и площади Куйбышева. Кроме того, сигнал пятого поколения появился в Струковском саду, на Площади Славы и в районе Дворца спорта и цирка, крупных торговых центрах с высокой проходимостью, социальных микрорайонах.

"Объем мобильного интернет-трафика за последние годы многократно вырос, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети связи наиболее высокая, — говорит врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков. — Новый формат связи в Самаре найдет широкой применение. В первую очередь, в промышленной автоматизации, сфере автоматизации транспорта, телемедицины, а также различных сферах, связанных с передачей больших объемов видео информации с высоким качеством".

Напомним, коммерческие сети связи пятого поколения запущены в России по поручению Президента Владимира Путина. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек.

"Уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple", — уточнили в Минцифры РФ.

Связь нового поколения будет развиваться на территории Российской Федерации поэтапно с последовательным наращиванием покрытия. До конца 2026 г. предполагается запуск еще в 50 городах. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%.

Для пользователей переход на стандарт 5G происходит бесшовно. Доступ открывается автоматически на действующих тарифах, если устройство поддерживает эту технологию, поэтому менять сим-карту или подключать специальные опции не нужно.