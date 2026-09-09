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Почти каждое второе предприятие малого и среднего бизнеса в России думает о запуске виртуального оператора мобильной связи Т2 гарантирует лучшую цену: оператор бросил вызов информационному шуму в телекоме Т2 первым отрыл предзаказ на iPhone 18 Доверие к письмам "госорганов" определили как главную уязвимость в фишинге Самарским жителям станут доступны ключевые тезисы разговоров в истории звонков от МТС

Сотовая связь Транспорт и связь

Почти каждое второе предприятие малого и среднего бизнеса в России думает о запуске виртуального оператора мобильной связи

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Услуги виртуальных операторов становятся все более востребованным инструментом для малого и среднего бизнеса, показало совместное исследование Билайна и Ассоциации менеджеров. Так, 21% компаний уже пользуются услугами виртуальных операторов, 44% планируют это делать, а почти каждый второй респондент и вовсе рассматривает возможность запуска оператора под своим брендом.

Фото: пресс-служба билайна

Как отмечают участники исследования, услуги виртуальных операторов связи позволяют МСП решать сразу несколько ключевых бизнес-задач: выстраивать прямую коммуникацию с клиентами, повышать их лояльность и удерживать клиентскую базу, продвигать дополнительные продукты через мобильные сервисы и пр.

Наиболее востребованной опцией оказалась автоматическая регистрация трафика по клиентам и партнерам, а именно решения с возможностью интеграции CRM- и ERP-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами и планирования ресурсов компании). Такой функционал как самый актуальный выбрали 75% опрошенных. Также виртуальных операторов применяют для контроля расходов и лимитов в отдельных подразделениях (46%), для безопасного доступа в интернет (33%), для мотивации сотрудников с помощью корпоративных бонусов и специальных пакетов услуг (22%).

Среди значимых характеристик услуг виртуальных операторов представители малых и средних предприятий выделили возможность бесшовной интеграции с уже действующими цифровыми системами компании — этот критерий назвали самым востребованным 74% участников исследования. Для 70% респондентов важна стабильная скорость мобильного интернета, для 65% — надежность голосовой связи, еще для 51% — стоимость тарифа на услуги оператора.

52% респондентов считают снижение затрат на корпоративную мобильную связь одним из ключевых факторов при выборе услуг виртуального оператора. Менее важными для МСП оказались гибкая персонализация сервиса (45%), круглосуточная премиальная поддержка (39%), широкая география покрытия (35%) и роуминг за границей (16%). Вопрос предусматривал множественный выбор ответов.

Исследование также показало заметную отраслевую поляризацию спроса. Наибольший интерес отмечается в телекоммуникациях (90%), ритейле (87%) и ИТ-секторе (78%). В этих сегментах мобильная связь и передача данных — неотъемлемая часть ключевых бизнес-процессов, от логистики и управления заказами до цифровых сервисов и телеметрии. Средний уровень востребованности — в образовании (52%), рекламе (48%) и туризме (43%).

Почти 40% опрошенных рассматривают возможность запуска виртуального оператора под своим брендом. Вместе с тем главным препятствием для запуска собственного виртуального оператора остается недостаток готовых отраслевых решений — на это указали 30% участников. Еще 26% респондентов отметили нехватку внутри компаний опыта и компетенций для эффективного управления виртуальными операторами. Среди других барьеров — сложность интеграции с существующими ИТ-системами (23%) и высокая стоимость внедрения (12%). Эти данные еще раз указывают, что основными вызовами внедрения остаются недостаток готовых решений и необходимость развития управленческих компетенций в этой сфере.

Исследование "Тренды и запросы российского МСП на услуги виртуальных операторов" проводилось в апреле–мае 2026 года, в разгар сезона деловой активности, когда у представителей бизнеса больше контекста и деталей для развернутых оценок. В опросе приняли участие более 350 топ-менеджеров и руководителей ИТ-подразделений российских компаний из различных отраслей.

Роман Прыганов, директор по развитию партнерского канала Билайна:

"Виртуальный оператор — это не технология, а инструмент роста для бизнеса: новый доход, новая ценность для клиентов, новый драйвер лояльности. Международная практика показывает, что виртуальные операторы способны занимать до 20% рынка мобильных услуг. Наша платформа SMART MVNO делает этот рынок доступным: минимальный порог входа, максимальная вариативность решений, а всю техническую рутину Билайн берет на себя. Запускать связь под собственным брендом сегодня может практически любой, у кого есть аудитория, — от блогеров и отраслевых сообществ до крупных банков и корпораций. С Билайном этот бизнес можно строить умно и эффективно".

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров:

"Результаты исследования свидетельствуют, что российский рынок виртуальных операторов для малого и среднего бизнеса находится на стадии активного роста — признаки скрытого спроса указывают на огромный потенциал сегмента. Для реализации полного потенциала операторам важно не только разрабатывать специализированные отраслевые решения, но и создавать условия для обмена опытом и укрепления сотрудничества между бизнесом и провайдерами услуг".

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Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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