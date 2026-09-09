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Суды Происшествия

Жительница Самары отправится в колонию на десять с половиной лет за торговлю наркотиками

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор местной жительнице, признанной виновной по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Самарской области

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в октябре 2022 г. женщина, действуя под руководством своего зятя в составе организованной группы вместе с сыном и другими соучастниками и согласно отведенной роли, расфасовывала в своей квартире тяжелый наркотик на более мелкие партии и передавала их для последующего сбыта. Один из свертков с запрещенным веществом был реализован ею посредством тайника.

Противоправная деятельность подсудимой и ее подельников пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли из незаконного оборота свыше 4,3 кг наркотического средства, а также его прекурсоры.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении организатора и иных участников преступной группы выделено в отдельное производство. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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