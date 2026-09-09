Жительница Самары отправится в колонию на десять с половиной лет за торговлю наркотиками

В Самаре вынесли приговор местной жительнице, признанной виновной по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в октябре 2022 г. женщина, действуя под руководством своего зятя в составе организованной группы вместе с сыном и другими соучастниками и согласно отведенной роли, расфасовывала в своей квартире тяжелый наркотик на более мелкие партии и передавала их для последующего сбыта. Один из свертков с запрещенным веществом был реализован ею посредством тайника.

Противоправная деятельность подсудимой и ее подельников пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли из незаконного оборота свыше 4,3 кг наркотического средства, а также его прекурсоры.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении организатора и иных участников преступной группы выделено в отдельное производство.