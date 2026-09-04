В суде об убийстве Тарховых выступил бывший заммэра Самары

Судебное следствие по убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены перестало быть скучным: после бесконечных свидетелей — газелистов и соседей перед судом предстал экс-депутат городской думы Сергей Арсентьев. Он был представлен свидетелем обвинения, и рассказал, как в 1989 г. купил квартиру у Нателлы/Светланы Метревели, которую сейчас подозревают в организации убийства Тархова.

По словам Арсентьева, чтобы провернуть сделку о переходе квартиры в его владение на тот момент (еще до приватизации жилья в 1992 г.) ему пришлось на Метревели жениться. После этого он был прописан в ее квартиру. Он передал ей оговоренные $43 тыс., а она из квартиры выписалась. Они естественно вскоре развелись. В результате новый жилец завладел жильем, сделал там ремонт и уехал в отпуск.

Однако вернувшись, он застал в квартире незнакомую женщину, которая представилась теткой Натэллы. Дескать, в квартире прописаны несовершеннолетние сестры и брат Натэллы, которым тетка является опекуном.

В ходе этого общения свидетель узнал, что мать несовершеннолетних находится в местах лишения свободы за убийство мужа. На вопрос гособвинителя "не связано ли было то убийство с расчленением?", свидетель, ссылаясь на слухи, ответил утвердительно, но неуверенно.

Арсентьев таки добился встречи с Натэллой и она вернула ему деньги, на что он совсем не рассчитывал. Что такое о себе поведал продавцу незадачливый покупатель, остается только догадываться. Иначе ее сговорчивость объяснить крайне трудно.

Сегодня Сергей Арсентьев известен как человек, имевший в Самаре обширные связи. Когда Тархов в 2010 г. стал мэром, Арсентьев занял в городской администрации место его заместителя по экономической части. Однако в суде свидетель какие-либо рабочие отношения с погибшим отрицал, дескать в дальнейшем не поддерживал общение.

Так и осталось непонятным, какое отношение Арсентьев имеет к обвинению, которое рассматривается сейчас в областном суде.

Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд попала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Светланы Метревели).

Как стало известно на первом заседании суда, Екатерина добавляла капсулы с ядом в лекарства, которые ежедневно принимали Виктор и Наталья Тарховы из-за имеющихся заболеваний.