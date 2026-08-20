Самарцу дали восемь лет за убийство отца

В Самаре вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2026 г. осужденный распивал спиртное в кругу своей семьи. В какой-то момент между фигурантом и отцом произошла ссора. Мужчины вышли в другую комнату, где злоумышленник в ходе продолжающего конфликта выстрелил отцу в голову из травматического пистолета. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.