Самарцу дали восемь лет за убийство отца

В Самаре вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в феврале 2026 г. осужденный распивал спиртное в кругу своей семьи. В какой-то момент между фигурантом и отцом произошла ссора. Мужчины вышли в другую комнату, где злоумышленник в ходе продолжающего конфликта выстрелил отцу в голову из травматического пистолета. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.