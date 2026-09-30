Жительницу Самары, прописавшую 37 мигрантов, отправили в колонию

Советский районный суд Самары вынес приговор по делу об организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. Обвиняемая, действуя в составе организованной группы, помогла зарегистрировать 37 мигрантов.

Женщина в 2024-2025 гг., используя различные аккаунты в Едином портале, заполняла электронные формы уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания. При этом вносились различные адреса без ведома владельце помещений.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в доход государства в размере 1 млн рублей.