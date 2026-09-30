Жительницу Самары, прописавшую 37 мигрантов, отправили в колонию

Советский районный суд Самары вынес приговор по делу об организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. Обвиняемая, действуя в составе организованной группы, помогла зарегистрировать 37 мигрантов.
Женщина в 2024-2025 гг., используя различные аккаунты в Едином портале, заполняла электронные формы уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания. При этом вносились различные адреса без ведома владельце помещений.
Обвиняемая заключила досудебное соглашение. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в доход государства в размере 1 млн рублей.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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