"Помогали творческим людям": суд допрашивает свидетелей по делу идеолога "Станкозавода"

В четверг, 10 сентября, в суде Ленинского района Самары прошло очередное заседание по делу Никиты Петухова. Он был директором консалтинговой компании REC и занимался творческими кластерами. Одно из самых масштабных его детищ — "Станкозавод".

Напомним, речь в обвинении идет о махинациях с двумя муниципальными помещениями.

"В 2020 году юридическое лицо, руководителем которого является обвиняемый, заключило договоры аренды муниципального имущества, по условиям которых должно было использовать его для оказания образовательных услуг населению. Однако фактически исполнять условия договоров в этой части руководитель организации не намеревался", — сообщали ранее в прокуратуре.

Воспользовавшись преимущественным правом выкупа арендованного имущества, в 2022 г. компания приобрела помещения общей площадью 320 кв. м на льготных условиях по заниженной рыночной стоимости. Ущерб бюджету правоохранители оценили более чем в 15 млн рублей.

На заседании 10 сентября выступили некоторые свидетели по делу. В частности, одна из девушек рассказала, что она знала Петухова много лет и последние годы они реализовывали идеи креативных кластеров. В том числе, это были проекты, благодаря которым старые здания могут получить новую жизнь. В какой-то момент Никита Петухов пригласил ее работать в компанию REC.

"Я занималась подбором резидентов и организацией мероприятий. Резидентами были творческие индустрии, архитекторы, дизайнеры, ремесленники", — рассказала девушка суду.

Также, по ее словам, в рамках проекта в городе создавали интересные "события, в которых можно творить".

Еще один свидетель рассказал суду, что сотрудничал с Петуховым по линии ремонта зданий. В частности, он пояснил, что одно здание, в котором он занимался работами, было полностью отремонтировано, второе — не до конца. В одном из зданий и сейчас идут обучающие занятия — иногда свидетель проходит мимо на свой новый объект и видит за окнами рисующих детей, а также расписание уроков.

Кроме того, по словам одного из свидетелей, некоторые творческие люди умели обучать полезному мастерству ребят, но не могли организовывать такое обучение самостоятельно. И Петухов и его коллеги в этом помогали.

Ранее сообщалось, что в основу уголовного дела легли эпизоды с помещениями на ул. Ново-Садовой, 155 и на ул. Александра Матросова, 18. Прояснить детали выкупа этих помещений 10 сентября не удалось. Но в ближайшее время суду еще предстоит допросить других свидетелей и исследовать материалы дела.