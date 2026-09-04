Родители самокатчика заплатят 350 тысяч сбитой пенсионерке

В Самаре суд удовлетворил иск прокуратуры, потребовавший выплаты компенсации пенсионерке, пострадавшей от наезда электросамоката.
В июне 2025 г. на тротуаре вдоль Московского шоссе 60-летнюю женщину сбил подросток на электросамокате. Пенсионерка получила вред здоровью средней тяжести.
В защиту интересов женщины в суд обратилась прокуратура Октябрьского района. Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства - компенсация морального вреда в 350 тыс. руб. взыскана с родителей несовершеннолетнего.
"Прокуратура проследит за фактическим исполнением решения после вступления его в силу", - заверили в ведомстве.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.