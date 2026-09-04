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Суды Происшествия

Родители самокатчика заплатят 350 тысяч сбитой пенсионерке

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд удовлетворил иск прокуратуры, потребовавший выплаты компенсации пенсионерке, пострадавшей от наезда электросамоката.

Фото: Александра Ламзина

В июне 2025 г. на тротуаре вдоль Московского шоссе 60-летнюю женщину сбил подросток на электросамокате. Пенсионерка получила вред здоровью средней тяжести.

В защиту интересов женщины в суд обратилась прокуратура Октябрьского района. Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства - компенсация морального вреда в 350 тыс. руб. взыскана с родителей несовершеннолетнего.

"Прокуратура проследит за фактическим исполнением решения после вступления его в силу", - заверили в ведомстве.

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