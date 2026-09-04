Родители самокатчика заплатят 350 тысяч сбитой пенсионерке

В Самаре суд удовлетворил иск прокуратуры, потребовавший выплаты компенсации пенсионерке, пострадавшей от наезда электросамоката.

В июне 2025 г. на тротуаре вдоль Московского шоссе 60-летнюю женщину сбил подросток на электросамокате. Пенсионерка получила вред здоровью средней тяжести.

В защиту интересов женщины в суд обратилась прокуратура Октябрьского района. Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства - компенсация морального вреда в 350 тыс. руб. взыскана с родителей несовершеннолетнего.

"Прокуратура проследит за фактическим исполнением решения после вступления его в силу", - заверили в ведомстве.