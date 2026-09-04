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Отряд из Самарской области борется за победу в финале "Зарницы 2.0" в Волгограде

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В финале третьего сезона "Зарницы 2.0" Самарскую область представляет сводный отряд из Богатовского района — десять бойцов и один наставник. Команда участвует в финале второй год подряд: в 2025 г. отряд занял 36 место в общем зачете и вошел в состав сводной армии ПФО "Кама", которая стала второй в Финальном бое. Сейчас самарский отряд занимает 9 строчку во Всероссийском рейтинге и проходит военно-тактическую игру на местности (ВТИ) — масштабное испытание перед решающим боем 5 сентября в Волгоградской области.

Фото: "Движение Первых" Самарской области

На полигоне сойдутся взводы четырех армий, объединившихся в два союза. Противостояние продлится полтора суток.

Финал третьего сезона "Зарницы 2.0" стартовал 22 августа, в День Государственного флага РФ. За прошедшую неделю ребята преодолели отрядные и индивидуальные состязания, переняли ценный опыт у наставников и командующих армиями, чтобы в полной мере подготовиться к испытаниям Большой военно-тактической игры (БВТИ).

БВТИ состоит из четырех испытаний: "Гарнизонная служба", "Комбинированный марш", "Военно-тактическая игра на местности" и "Финальный бой". Успешное прохождение каждого из них приносит баллы, дающие преимущество в финальном бою.

На этапе "Гарнизонная служба" армии действовали автономно. Каждая разделилась на две роты: одна выполняла спецзадачи, вторая — охраняла штаб и периметр лагеря. Главной целью ребят было не допустить прорыва условного противника и выполнить приказы командующего.

Далее взводы — по одному от каждой армии поочередно — отправились на "Комбинированный марш". Им предстояло преодолеть около 10 километров на время, последовательно захватывая точки боевого соприкосновения: снять флаг соперника и защитить собственное знамя. Итоговые результаты взводов суммировались. Это испытание стало серьезной проверкой на выносливость ребят, а также отличной возможностью отработать навыки обороны и наступления.

"В первую очередь участие в "Зарнице" дает чувство настоящей команды. Ничего важнее этого быть не может. За время участия в игре я развила навыки, необходимые для военкора: теперь я умею создавать репортажи, внимательнее отношусь к информации, которую публикую и вижу в сети. Наш наставник Артур Юрьевич всегда поддерживает нас, помогает в трудную минуту, когда становится очень тяжело. В этом году я впервые участвую в составе нашего отряда в старшей возрастной категории. Когда узнала, что войду в основной состав и буду проходить состязания со старшими ребятами, было немного страшно — ведь это большая ответственность. Но Артур Юрьевич поверил в меня. Он всегда напоминает, что сдаваться нельзя", — рассказала участника отряда из Самарской области Кира Попова.

3 сентября стартовала военно-тактическая игра на местности, которая разделена на три периода: дневная и ночная фазы, а также фаза второго дня. Действие разворачивается на территории военного полигона. В четырех точках оборудованы полевые штабы армий — палаточные лагеря. Рядом с каждым расположена мишень для поражения БПЛА, выполняющая роль виртуального склада. Между линиями соприкосновения и штабами рассредоточены по девять опорных пунктов. Именно здесь ребята возводят из модульных конструкций стратегические объекты: госпитали, лаборатории БПЛА, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

Ключевая цель испытания — поразить виртуальные склады соперника с помощью беспилотников. Параллельно ребятам необходимо удерживать линии боевого соприкосновения и захватывать чужие точки, устанавливая там флаги своих армий. На старте ВТИ в арсенале каждого штаба по пять флагов. Пополнить запасы можно, захватив и доставив в свой лагерь знамя соперника, чтобы обменять его.
В определенный момент в игру вступают парашютисты. Задача команд — засечь место их приземления, удерживать в течение получаса и безопасно сопроводить в свой штаб.

По итогам дневной и ночной фаз определяется союз-лидер, поразивший большее количество складов. В случае равенства числа пораженных складов первенство переходит к тому, кто суммарно дольше контролировал территорию. Лидирующий союз получает статус "атакующей стороны", а его соперник становится "обороняющейся стороной". В решающем сражении задача атакующих — захватить вражеский штаб, не позволив обороняющимся его удержать. Победителем же самой ВТИ станет союз, поразивший наибольшее количество складов, либо та команда, что дольше удерживала ключевые точки.
Кульминацией Большой военно-тактической игры станет "Финальный бой".

4 сентября армии разыграют третье и четвертое места, а 5 сентября состоится финальный бой, который выявит самую сплоченную и тактически грамотную армию третьего сезона.

Организаторами "Зарницы 2.0" выступают Движение Первых, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и Центр "ВОИН" при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения РФ  и Минобороны России. Федеральным партнером проекта выступил Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС). Игра реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" — крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за ее пределами.

Участниками Движения Первых являются более 16 млн человек. Более 55 тысяч первичных отделений Движения Первых работают на регулярной основе на базе школ колледжей и вузов в 89 регионах России. Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время. Среди участников — более 13 миллионов обучающихся, а более 2 миллионов человек выполняют роль наставников.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.
Проекты Движения Первых реализуются в рамках национального проекта "Молодежь и дети" (федеральные проекты "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" и "Россия — страна возможностей"). Движение организует 25 федеральных проектов и более 1100 региональных инициатив. Среди них: Всероссийский проект "Звучи", Всероссийский проект "Школьная классика", Всероссийский проект "Литературный марафон", Всероссийский проект "Походы Первых — больше, чем путешествие", Всероссийский проект "Первый студенческий", Всероссийский проект "Юннаты первых", Всероссийский проект "МедиаПритяжение", Всероссийский проект "Благо твори", Всероссийский проект "Первая помощь", Физкультурное мероприятие "Всероссийский проект "Вызов Первых", Всероссийский проект "Первые в профессии", Всероссийский проект — фестиваль "Российская школьная весна", Всероссийский проект "Первые в науке, Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых", тематические смены в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления, Всероссийская программа "Мы — граждане России!", образовательно-туристские программы "Университетские смены", комплекс мероприятий по международной деятельности, конкурс лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения Первых", комплекс мероприятий, направленный на развитие семейного сообщества Движения Первых "Родные — Любимые", Всероссийский проект "КВН.Первые", комплекс мероприятий по поддержке детей из социально уязвимых категорий, комплекс мероприятий, проводимых с целью увеличения эффективности проектов и поддержания достигнутого результата федерального проекта, а также грантовый конкурс Движения Первых и Всероссийский конкурс "Большая перемена".

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