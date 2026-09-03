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Молодежная политика Общество

В Похвистнево открылась универсальная спортплощадка

ПОХВИСТНЕВО. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории ряда образовательных учреждений Самары и Самарской области открылись новые спортивные площадки, построенные в рамках государственной программы "Спорт России" и стратегии социально- экономического развития Самарской области.

Фото: минспорт Самарской области

Одно из таких сооружений было построено этим летом в Похвистнево. Новая спортивная площадка размером 20×40 метров расположилась возле средней школы № 7. Площадка подходит для занятий физкультурой и игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

"Уверен, что новый объект будет востребован населением, и в первую очередь подрастающим поколением", — отметил на открытии первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Всего в этом году в Самарской области строится 9 универсальных спортивных площадок размером 20×40 метров. Они возведены в Самаре, Тольятти и Похвистнево, Волжском, Красноярском и Приволжском районах.

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