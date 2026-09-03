В Похвистнево открылась универсальная спортплощадка

На территории ряда образовательных учреждений Самары и Самарской области открылись новые спортивные площадки, построенные в рамках государственной программы "Спорт России" и стратегии социально- экономического развития Самарской области.
Одно из таких сооружений было построено этим летом в Похвистнево. Новая спортивная площадка размером 20×40 метров расположилась возле средней школы № 7. Площадка подходит для занятий физкультурой и игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол.
"Уверен, что новый объект будет востребован населением, и в первую очередь подрастающим поколением", — отметил на открытии первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
Всего в этом году в Самарской области строится 9 универсальных спортивных площадок размером 20×40 метров. Они возведены в Самаре, Тольятти и Похвистнево, Волжском, Красноярском и Приволжском районах.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.