В Похвистнево открылась универсальная спортплощадка

На территории ряда образовательных учреждений Самары и Самарской области открылись новые спортивные площадки, построенные в рамках государственной программы "Спорт России" и стратегии социально- экономического развития Самарской области.

Одно из таких сооружений было построено этим летом в Похвистнево. Новая спортивная площадка размером 20×40 метров расположилась возле средней школы № 7. Площадка подходит для занятий физкультурой и игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

"Уверен, что новый объект будет востребован населением, и в первую очередь подрастающим поколением", — отметил на открытии первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Всего в этом году в Самарской области строится 9 универсальных спортивных площадок размером 20×40 метров. Они возведены в Самаре, Тольятти и Похвистнево, Волжском, Красноярском и Приволжском районах.