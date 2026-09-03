В Самарской области участники СВО проходят профессиональное обучение по программам нацпроекта "Кадры"

Вернуться к мирной жизни и реализовать себя в гражданской профессии ветеранам специальной военной операции помогают в Кадровом центре "Работа России" Самарской области. Здесь не только подбирают вакансии, но и помогают бесплатно пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.

Виктор Дербенев из Новокуйбышевска после возвращения из зоны СВО решил работать на железной дороге. Виктор устроился на станцию Новокуйбышевская в мае этого года регулировщиком скорости движения вагонов. После прохождения стажировки и сдачи экзаменов он отработал два месяца по этой специальности. А потом узнал о возможности дальнейшего профессионального развития.

"О том, что можно бесплатно переобучиться, мне сообщили на предприятии и в Кадровом центре "Работа России". В Октябрьском центре обучения прошел профобучение на составителя поездов. И сейчас работаю по новой специальности. Хочу сказать, что не надо бояться возвращаться на гражданку и учиться новому", — поделился Виктор Дербенев.

На предприятии сотрудников, готовых профессионально развиваться, ценят. "Виктор у нас недавно, с мая этого года, но уже показал себя перспективным специалистом. Конечно, я как руководитель станции заинтересован в профессиональной переподготовке своих сотрудников, в том числе в рамках нацпроекта "Кадры", — отметил начальник железнодорожной станции Новокуйбышевская Алексей Мельдер.

Сейчас представляются широкие возможности для переобучения разным категориям граждан. Все, что нужно, желание учиться и знание, куда обратиться. "Сегодня очень актуальная тема у нас — обучение участников специальной военной операции и членов их семей. Сейчас мы набираем группы на обучение работе с беспилотниками, — рассказала руководитель территориального кадрового центра "Работа России" г. о. Новокуйбышевск Евгения Косова. — Но обучиться могут все желающие и на разные программы. Если вы хотите получить профессиональное обучение, либо дополнительное профессиональное образование, неважно, работаете, вы учитесь, являетесь безработным или нет, вы можете всю информацию узнать на сайте "Работа России", а также обратиться к нам в кадровый центр городского округа Новокуйбышевск".

Воспользоваться бесплатным обучением по нацпроекту "Кадры" могут участники СВО, люди старше 50 лет, молодежь до 35 лет, инвалиды, женщины с детьми и другие категории.