Авито Работа: молодежь активно пошла в ЖКХ и на производство

По данным Авито Работы, за июнь–июль 2026 года число резюме кандидатов 18–24 лет в сфере ЖКХ и эксплуатации выросло на 105% год к году, в производстве, сырье и сельском хозяйстве — на 42%. Средние зарплатные ожидания молодых соискателей в ЖКХ достигли 70 тыс. рублей в месяц, в производстве — 70 414 рублей. Данные исследования представил заместитель директора по работе с государственными органами Авито Работы Павел Тихонов в рамках деловой программы финала чемпионата "Профессионалы" 25 августа на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге.

Рост интереса к ранее считавшимся "немолодёжными" рабочим отраслям происходит на фоне изменения модели найма. Работодатели все чаще отказываются от поиска "готового специалиста" в пользу обучения и взращивания кадров внутри компании. При этом 85% опрошенных соискателей готовы переучиваться и осваивать новые навыки. Вакансии с обучением пользуются повышенным спросом: люди, особенно начинающие специалисты, охотнее откликаются туда, где можно освоить навыки и приобрести опыт на месте.

Заместитель губернатора Калужской области Ирина Агеева отметила, что в регионе выстроена планомерная работа по синхронизации запросов работодателей и программ среднего профессионального образования: "Калужская область второй год принимает соревнования по промышленным компетенциям, и для нас это не просто событие — это подтверждение того, что система СПО в регионе действительно перезагружается. Но главное достижение — не цифры, а отношение к рабочим профессиям. Оно меняется, и это самое важное".

Молодежь готова рассматривать востребованные отрасли, однако при выборе работы ей важно понимать не только профессию, но и дальнейшую карьерную траекторию. Почти половина соискателей обращает внимание на HR-бренд: люди оценивают не только доход, но и возможности развития, отношение к сотрудникам, баланс работы и личной жизни. Поэтому современная конкуренция за молодых специалистов строится вокруг понятного профессионального будущего — от обучения и первой работы до карьерного роста.

Директор по управлению персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА Тимур Рахмангулов отметил, что крупные производственные компании зачастую в России являются градообразующими предприятиями. "В нашей компании в Верхней Салде трудится более 12 тысяч сотрудников, при этом население города — 42 тысячи человек. Мы являемся основным работодателем и должны воспитывать кадры. Ключевой фокус компании — опережающая подготовка молодых специалистов по вертикали "детский сад — школа — колледж — вуз — предприятие". Мы инвестируем в образование и готовим специалистов для наукоемкой компании еще со школьной скамьи и это дает свои плоды — более половины выпускников 9-классов, участников профессионально-индустриального кластера при предприятии, поступили в 2025 году в опорный колледж".

Молодые люди оценивают и регион, в котором предстоит строить жизнь. 36% россиян 18–24 лет всерьез рассматривают или планируют переезд. При выборе нового места важны качество жизни в городе, финансовая устойчивость и стабильность работодателя. Регионам важно предлагать молодым специалистам не только рабочие места, но и понятные жизненные перспективы.

"Молодые соискатели всё активнее выходят на рынок труда, выбирая сферы с понятными карьерными треками и возможностью быстрого старта. По данным Авито Работы в июне–июле 2026 года наибольший рост числа резюме в возрастной группе 18-24 лет зафиксирован в ЖКХ и эксплуатации — здесь он составил 105%, а средние зарплатные ожидания молодых специалистов достигли 70 000 руб/мес. Также высокий интерес молодёжь проявляет к производству, сырью и сельскому хозяйству — рост числа резюме на 42%, ожидаемый доход — 70 414 руб/мес.

При этом сама модель найма меняется: работодатели всё чаще переходят от поиска "готового специалиста" к взращиванию сотрудника, начиная с его обучения в учебном заведении и продолжая внутри самой компании. Сегодня 75% вакансий на платформе допускают кандидатов без опыта, а 13% доступны студентам. Это подтверждает, что рынок труда становится более гибким и открытым. Конкуренция за молодёжь — это уже не просто конкуренция по уровню заработных плат, а конкуренция понятных карьерных траекторий. Побеждают те работодатели и регионы, которые способны показать молодому человеку его будущее", — комментирует Павел Тихонов, директор по работе с государственными органами Авито Работы.