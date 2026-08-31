В Самаре закончилась навигация скоростного "Валдая"

В воскресенье, 30 августа в Самаре завершилась навигация‑2026 для судна на подводных крыльях "Валдай‑45Р".

Рейсы стартовали 1 июня и шли по трем маршрутам: от речного вокзала до с. Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево, а также от речного вокзала до с. Винновка (Монастырь).

Самарский речфлот отметил: "Этот сезон получился одним из самых коротких по сравнению с предыдущими навигациями "Валдаев" в Самаре".