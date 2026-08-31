Нехватка оборудования и просроченные лекарства: в самарском медцентре исправили нарушения

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В медицинском центре акушерства в Самаре выявили ряд нарушений. В кабинетах не хватало оборудования, без которого сложно оказывать полноценную помощь пациентам. Кроме того, в процедурном кабинете нашлись лекарства с истекшим сроком годности, сообщает прокуратура Самарской области.