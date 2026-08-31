Нехватка оборудования и просроченные лекарства: в самарском медцентре исправили нарушения

В медицинском центре акушерства в Самаре выявили ряд нарушений. В кабинетах не хватало оборудования, без которого сложно оказывать полноценную помощь пациентам. Кроме того, в процедурном кабинете нашлись лекарства с истекшим сроком годности, сообщает прокуратура Самарской области.
По результатам прокурорской проверки главному врачу центра внесли представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
После проверки нарушения устранили: порядок хранения лекарственных средств привели в норму, а центр организовал закупку недостающей техники. Теперь в учреждении появятся многофункциональные кровати, кислородный концентратор и переносной ультразвуковой аппарат.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!